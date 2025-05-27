5月26日財經快報 川普暫緩增收歐盟關稅 歐股振奮 歐元上漲 【新唐人北京時間2025年05月27日訊】川普總統週日決定對歐盟增收50%關稅的起始日期，從6月1號推遲到7月9號。受此利好，歐洲股市週一整體上揚。下面來看今天的財經快報。 川普暫緩增收歐盟關稅 歐股振奮 歐元上漲 川普總統週日與歐盟委員會主席通話後，決定對歐盟增收50%關稅的起始日期從6月1號推遲到7月9號。受此利好，歐元週一兌美元匯率一度上漲了0.55%，達到一個月來的最高點。歐洲股市週一整體上揚，包括路威酩軒、開雲集團等嚴重依賴美國市場的奢侈品牌企業，股價暴漲。 歐洲央行行長稱 歐元可成為美元替代貨幣 歐洲央行行長拉加德週一稱，如果歐元區各國政府能夠加強金融和安全框架，歐元能成為美元的替代品，從而為歐元區帶來巨大利益。 歐洲央行行長拉加德：「正在發生的變化為歐元全球化時刻創造了機會，這是歐洲更好地掌握自己命運的絕佳機會。」 目前，歐盟的金融機構一直都沒能完善，成員國對推進歐元地位的興趣不大。數十年來，歐元在全球金融體系中的地位一直不高。 今夏出遊優惠多 旅行達人分享技巧 美國陣亡將士紀念日，宣告夏天的到來。旅行達人介紹，如果不怕熱，夏天到佛羅里達群島或者亞利桑那州的「極西之鎮」等南方熱門景點旅遊，很容易找到便宜的航班和酒店；避開週末出行，能夠享受較高的折扣；在安排行程時，可以綁定航班和酒店一起預訂，能更省錢；同時，善用一些價格預測軟件，也能助您選擇更好的預定。 Expedia網站旅遊專家梅勒妮·菲什：「設定您的航班追蹤器，這樣您不僅能看到價格的實時變化，還能看到什麽時候預計會漲價。」 紀念日長週末 星際寶貝北美票房創歷史