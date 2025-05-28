【新聞直擊】英偉達將為中國推降級版AI芯片 【新唐人北京時間2025年05月28日訊】觀眾朋友好，歡迎收看新聞直擊。今天是美東時間5月27日，星期二。 今日焦點：西南航空部分取消免費托運行李 美聯航登機截止時間將提前；美國勞工部削減DEI項目 準備追回新冠疫情期間失業金欺詐資金；利率下降危機上升 中國民眾「多儲蓄少花錢」；5月美國消費者信心創四年最大漲幅；英偉達為中國推出更便宜的人工智能芯片。 首先來關注美國航空公司的一些最新政策變化。 西南航空公司從週三開始將向許多乘客收取托運行李的費用，除非乘客是高級會員或購買高價機票，這項政策結束了執行超過半個世紀的「行李免運費」政策。第一個托運行李的費用是$35，第二個托運行李的費用是$45。 西南航空的「A-List Preferred」高級會員，或者購買西南航空最高票價艙位的乘客，仍然可以免費托運兩件行李。而較低等級的「A-List」會員只可以免費托運一件行李。持有西南航空聯名信用卡的客戶，以及用同一張西南信用卡訂票的旅行同伴也可以免費托運一件行李。 西南航空從週三開始也調整了基本經濟艙政策，提供更低的價格，但客戶將無法更改機票，他們將成為最後登機的客戶之一。而且西南航空也縮短了沒有使用機票積分有效期，基本經濟艙縮短為6個月，其他價位機票是12個月，過去西南航空機票積分是永久有效的。 此外，西南航空去年已宣布，將逐步淘汰開放座位政策，改為指定座位制度，而且計劃推出額外腿部空間座位，以吸引更多高端客戶。 與此同時，美國聯合航空也將調整登機政策，從6月3日開始將實施更嚴格的登機手續截止時間。 根據美聯航的新政策，不論托運和不托運行李的國內航班乘客，都必須在航班預定起飛時間至少45分鐘之前辦理登機手續，而目前是30分鐘。提前15分鐘，要求乘客需要更早地抵達機場，尤其是在大型或擁擠的機場。 新的登機手續截止時間適用於所有機場，但是某些機場可能會更早，乘客需要確認使用機場有哪些具體要求。 【美勞工部削減DEI項目 擬追回失業金欺詐資金】 我們來關注美國聯邦政府一項最新的財政整頓動作。 今天（5月27日），美國勞工部宣布，已通過旗下「政府效率部門」（DOGE），取消多項跟「多元、公平與包容」（DEI）相關的救援撥款項目，總額大約4億美元。 這波削減，目標很明確，對準失業救濟系統長期存在的老毛病，包括欺詐、浪費和濫用。