MBTI專屬「充電攻略」！16型人格最適合的休息方式大公開，你真的休息對了嗎？

休假不僅僅是停下工作，核心是一次給心靈徹底充電的空間。 by 想像蝴蝶- 2025/05/27 更新 Photo / Netflix 序 人手一支手機的高資訊量時代，你真的好好休息了嗎？想像蝴蝶想邀請你透過MBTI的人格屬性視角，好好為自己的內在安排一場適合的療癒與釋放，徹底而自在地休息，回到你自己的頻率與節奏。 ISTJ（物流師）：整理環境的儀式感 對ISTJ來說，整齊有序的環境是一種安定心靈的魔法。最舒壓的休閒時光，就是在假日時從容地整理書櫃、重新規劃桌面，讓內心在有條不紊的整理中安然歸位。 ISFJ（守衛者）：靜謐時光裡的溫柔款待 ISFJ的休息，通常是居家且細緻浪漫的。點一盞喜歡的香氛蠟燭，搭配一本溫暖的小說或是一杯溫熱的花茶，讓自己在熟悉的空間裡慢慢回到最緩慢自在的內在節奏。 INFJ（提倡者）：獨處裡的靈魂對話 INFJ喜歡的放鬆方式，是為自己留一段完整且安靜的獨處時間。或許是冥想、或許是日記書寫，這些獨自對話的片刻，讓靈魂找到最溫柔的安放之處。 INTJ（建築師）：腦內旅行與深度探索 建築師的休息，不一定需要外出，著重在思考與學習中獲得那份平靜。假日時超療癒的待在咖啡廳或書房，閱讀一本啟發性的書籍或觀看紀錄片，便能獲得豐沛的精神滿足。 ISTP（鑑賞家）：動手玩入心流 ISTP的休假模式，是透過實際動手來釋放壓力。DIY一件家具、修理一輛腳踏車，或任何能用雙手創造的事物，都是讓他們回到自在舒適狀態的不可或缺。