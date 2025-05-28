婚禮佈置公司疑失聯涉逾百對準新人涉款130萬元 海關接舉報 準新娘陳小姐接受本台訪問時表示，Ps Wedding 失聯前5日，她才向對方支付訂金超過5000元。 Ps Wedding & Event Decoration位於新蒲崗一間工廈的辦公室無人應門，大門被索帶鎖上，門外堆放大批雜物。（鍾家銘攝） 有婚禮佈置公司懷疑突然失去聯絡，過百對準新人組成苦主群組，表示受影響個案至少約120宗，合共涉款逾130萬元，有苦主更是未來一周內舉行婚禮，需臨時重新找佈置公司。海關證實，已接獲相關舉報，現正積極跟進，如有發現違反《商品說明條例》，會採取適當的執法行動。 涉事公司為Ps Wedding & Event Decoration，苦主群組代表向本台說，約半數個案透過婚展光顧， 部分準新人在未來兩周結婚，幾日前仍然收到這間公司電郵催促交尾數，表示要收到錢才展開製作，代表批評負責人有詐騙之嫌。而她本人在年底結婚，今年2月落訂金超過18000元。她的未婚夫表示，這間公司2012年開業，有參與大型項目背景，亦有與酒店合作舉行展覽，當時以為較穩健才付款，期望政府正視預繳式消費的監管。 另一名準新娘陳小姐接受本台訪問時表示，在這間佈置公司失聯前5日，她才向對方支付訂金超過5000元，購買套餐服務。她說，是在大型婚禮展覽物色這間公司，加上舉行婚宴的酒店，相關銷售員亦有推介，她才落訂，無想過會失去聯繫。 本台曾致電涉事婚禮佈置公司向新人提供的聯絡，包括推銷員的手提電話，全部均已接駁至留言信箱，公司的網頁及社交媒體帳號均已刪除。 Ps