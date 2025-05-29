賴總統：盼洽簽台歐盟經濟夥伴協定 打造非紅供應鏈

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者劉千綾台北29日電）總統賴清德表示，去年台歐盟貿易總額達847億美元，歐洲為台灣第3大貿易夥伴，也是台灣最大外國投資來源，期盼推動洽簽台歐盟經濟夥伴協定，台灣也將和歐洲在內的民主國家合作，共同打造非紅供應鏈。 賴總統今天出席「2025歐洲日晚宴」致詞表示，今年為舒曼宣言的75週年，1950年法國外長舒曼提出此宣言，主張創建一個以維護和平為任的歐洲組織，這在戰後時期象徵著民主、團結與合作的信念。 賴總統表示，面對世界地緣政治的挑戰，以及經濟局勢的劇烈變動，舒曼宣言所體現的精神現在仍深具啟發。 今年也是二戰歐洲終戰80週年，賴總統表示，未來台灣會持續加強跟民主夥伴的合作交流，與歐洲攜手打造更具韌性與互信的夥伴關係。 賴總統表示，歐洲是台灣的第3大貿易夥伴，也是台灣最大外國投資來源，去年台歐雙邊貿易總額達847億美元，展現雙邊經貿往來的熱絡，更反映雙方企業彼此的高度信賴。 賴總統表示，期待台灣和歐洲進一步建立雙邊經貿與投資關係的制度化機制，以創新、多元的方式，推動簽署台歐盟經濟夥伴協定，為雙方企業提供更透明、穩定且可預測的經商環境。 他指出，台灣的民主體制受到國際社會肯定，半導體產業也對全球的安全與繁榮至關重要，因此台灣在全球民主供應鏈重組和經濟秩序重新建構的過程中，能夠發揮關鍵作用。 賴總統表示，新極權集團主導的供應鏈以非市場機制、價格補貼與資源壟斷方式擴張版圖，試圖掌控全球關鍵科技與製造能力，這不僅扭曲市場公平，更威脅到國際社會。 賴總統表示，台灣會和歐洲在內的民主國家積極合作，共同打造兼具韌性與潛力的非紅供應鏈，也將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，這不只是經濟合作的提案，更是一場共享價值與先進科技的結盟。 在台海安全和區域和平穩定方面，賴總統也感謝歐盟與歐洲各國，持續以具體行動公開支持台海和平與穩定，這些行動對區域安全與繁榮至關重要。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 賴總統表示，台灣也會繼續努力增強自身實力，確保「以實力達到真和平」，並與民主夥伴共同守護自由民主，展現維護區域和平的決心。 賴總統表示，台灣和歐洲在守護自由民主、增進經貿關係等面向合作的潛力無限，期盼攜手把握戰略機遇，進一步強化夥伴關係，共同致力於全球和平、穩定和繁榮。（編輯：潘羿菁）1140529