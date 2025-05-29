林佳龍宴款史瓦帝尼農業部長 允助推動智慧農業轉型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者楊堯茹台北29日電）外交部長林佳龍今天宴款史瓦帝尼王國農業部長查克時表示，將在「榮邦計畫」架構下，協助史國推動智慧農業轉型，提升糧食安全。 外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於29日設宴款待史瓦帝尼王國農業部長查克（Mandla Tshawuka）一行，除代表政府歡迎查克訪台外，也就兩國未來農業交流與合作交換意見，並再次感謝史瓦帝尼長期堅定支持台灣參與國際社會。 林佳龍致詞指出，史瓦帝尼是台灣在非洲最堅實的盟友，感謝史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）及史國政府長期支持台史邦誼。農業是史國最重要的產業之一，台史長年在農業領域合作無間，台灣樂願與史國分享農業發展的經驗與技術，並將持續透過國合會駐史技術團在當地推動更多合作計畫。 外交部說，將在「榮邦計畫」架構下，善用台灣的科技優勢，協助史國推動智慧農業轉型，提升糧食安全，進而促進史國經濟發展與人民福祉。 查克致詞時則說，感謝台灣對史國農業的各項協助，特別是台灣政府與「亞蔬—世界蔬菜中心」共同在史瓦帝尼推動的「台灣–非洲蔬菜倡議」（Taiwan-Africa Vegetable Initiative，TAVI）計畫，協助史國進行非洲原生蔬菜種原保存，強化史國傳統蔬菜推廣教育系統，並有助提升當地糧食供應，讓史國民眾受惠良多。 查克強調，台史邦誼強健穩固，史國政府將持續在所有國際場域支持台灣，並與台灣共同推動更多有利兩國人民的互惠合作。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 外交部說明，午宴包括史瓦帝尼王國駐台大使蒙西比（Promise