日千元鈔「神奈川沖浪裏」國寶在台灣 故宮南院展出江戶浮世之美 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 影片來源：中央社 （中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）故宮南院「江戶浮世之美」明天開展，浮世繪、屏風等218組件建構出江戶時期東京繁華樣貌，日本國寶「江戶名所圖屏風」、「神奈川沖浪裏」版畫都將現身，活動展至8月31日。 江戶浮世之美特展今天舉辦開幕記者會，故宮博物院院長蕭宗煌邀嘉義縣長翁章梁、日本台灣交流協會代表片山和之及日本借展單位東京富士美術館、出光美術館、早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館、足立區立鄉土博物館、和泉市久保惣記念美術館、東京都立中央圖書館等代表一同剪綵。 蕭宗煌致詞表示，展覽透過「川流豐華、城市時光、旅遊樂趣、跨界交流」四個單元，呈現東京風貌及其在東亞藝術圈的重要角色。展件除浮世繪版畫外，另有屏風、手卷、繪本等文物，共計218組件。 策展人故宮南院副研究員朱龍興表示，東京昔日被譽為「東方威尼斯」，是一座充滿沼澤河川的城市，歡迎大家懷抱參加「夏季東京旅行團」的心情來看展，展品將引領觀眾回到江戶時期的城市風光。 朱龍興特別推薦焦點展件、日本出光美術館所藏鳥瞰17世紀江戶的「江戸名所圖屏風」筆繪珍品，屏風展開近1000公分，被日本列為重要文化財，限期展至6月15日。 故宮南院30日起將推出特展「江戶浮世之美」，被日本指定為重要文化財的珍貴文物「江戶名所圖屏風」也將展出，完整展開將近1000公分長，將限期展出至6月15日。中央社記者蔡智明攝 114年5月29日 策展人故宮博物院綜合規劃處助理研究員黃雯瑜說，展覽透過「江戸猿若町三芝居」、「劇場圖」等幾件珍品，帶領觀眾揭開江戶歌舞伎劇院的神秘面紗，包含劇場正面、內部、俯瞰等多樣視角，一窺江戶人的社交娛樂場所，並展示改編鄭成功故事的人氣劇碼「國姓爺合戰」的浮世繪文宣。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 故宮南院強調，展覽共展出菱川師萱、鈴木春信、歌川廣重、喜多川歌麿、歌川國芳、歌川國貞、東洲齋寫樂、鳥高斎榮昌、溪齋英泉、昇亭北壽、小林清親等多名知名繪師作品，與2024年登上千元日幣葛飾北齋版畫「神奈川沖浪裏」及「富嶽三十六景」將輪番上陣，值得觀眾蒞臨二刷、三刷。