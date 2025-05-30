美國經濟焦慮「這一物」熱銷 專家：恐是經濟衰退指標

美國總統川普政府混亂的貿易政策，導致美國經濟焦慮和消費者信心下降。在一片對經濟的擔憂中，「罐頭魚」竟成為美國的熱門商品。社群媒體上出現各式「罐頭魚」美食照，其銷量也正在上升。 據《CNN》報導，罐頭魚不像「衛生紙」或「焦糖泡沫咖啡」，只在疫情期間造成短暫熱潮，罐頭魚至今仍持續受到美國人喜愛。川普這幾個月以來的貿易戰，又讓罐頭魚成為熱門討論話題。根據Google資料，「罐頭魚」的搜尋量在 2024 年假期期間飆升至 2023 年的最高水平，此後一直保持上升趨勢。在過去 90 天，Nuri's 葡萄牙香料橄欖油沙丁魚的搜尋量激增 2,750%，Brunswick 牌橄欖油沙丁魚的搜尋量激增 4,000%。 儘管大多數主流經濟學家認為美國目前尚未陷入衰退，但根據密西根大學5月的消費者信心指數，經濟樂觀情緒處於接近歷史最低點。一些社群媒體評論員和專家哀嘆，這表明罐裝魚可能是一個嚴峻的「經濟衰退指標」。消費者心理學家、威德納大學教授斯坦曼（Ross Steinman）告訴《CNN》，消費者正在尋找「負擔得起的逃避現實的方式」。今年夏天美國人的出行次數可能不會那麼多。與其前往地中海的小島旅行，他們可能會品嘗從西班牙進口、色彩鮮豔的地中海藍色包裝的罐頭魚。阿勒格尼學院食品經濟學家、註冊營養師菲納雷特（Amelia Finaret）則說，民眾「瘋罐頭魚」是否代表經濟衰退，為一個複雜的問題。但如果只有廉價鮪魚罐頭銷量增加，才是一個令人擔憂的訊號。目前平價與手工製作的沙丁魚和貽貝罐頭銷量雙雙成長，可能只是顯示美國人對健康蛋白質來源的偏好正日益多元化。但她也說，當人們對經濟感到壓力時，會轉向保質期長的和方便的食物，而罐裝魚就具備這兩種特性：「如果人們真正追求的是方便，那麼這可能意味著壓力，而不是有餘裕在廚房裡享受鮮魚。」