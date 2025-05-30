中國女在新加坡酒店吃榴槤 被罰1000多元（視頻） 【新唐人北京時間2025年05月30日訊】近日，一名中國女遊客在新加坡旅遊，因在酒店房間吃榴槤，被罰繳納清潔費200元新幣，折合1000多元人民幣。 網友「幽蘭桑」發布視頻說：「我在新加坡的酒店房間吃榴槤，被罰200元新幣清潔費。」 她對著鏡頭展示了酒店的罰單，「它上面就說，因為在我的房間裡發現榴槤味，所以要收我這個200元新幣的清潔費。這一刻，我和我朋友都懵了，我們不敢相信自己的眼睛，200元新幣折合人民幣的話是1000塊錢左右。」 酒店工作人員給出的解釋是，因為她們在房間裡吃榴槤，酒店需要請專業人士來清潔房間的榴槤味，而且房間還要空置好幾天才能接待客人。 這名女子顯得有些無奈，她表示，自己是真的不知道酒店房間裡不能吃榴槤。「因為我不會傻到，來到椰果新的國家，然後明明知道這種事情，還要去挑戰他們的底線」。 據女子在視頻中說，她已經繳納了高昂的清潔費，並向酒店道歉。 這段視頻引發熱議，許多網友表示：「不止新加坡，東南亞那邊很多國家酒店都不允許吃榴槤。」 「新加坡酒店前台checkin時候都有明確標識。」 「你花錢上了一節課也值了。」 在新加坡，泰國、馬來西亞、菲律賓等東南亞國家，酒店普遍禁止客人在房間裡吃榴槤，違者會處以高額罰款。 2024年，一位中國女遊客曾發布視頻說，全家人到菲律賓旅遊，她在酒店房間吃了榴槤，結果被罰5000元菲律賓比索，合計600多元人民幣。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/30/a103991658.html