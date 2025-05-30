2025夏季脫單攻略！MBTI戀愛潛力全解析，16型人格專屬「告白時機點」大公開

當氣溫升高，連心也變得容易柔軟。在這個既黏膩又明亮的季節裡，我們的情感像植物般悄悄地抽枝發芽，浪漫的感覺悄然滋長，一點點訊息回應的期待、一段互動後的餘韻不褪、一個突然變得特別的名字… by 想像蝴蝶- 2025/05/29 更新 Photo / Getty 序 2025年夏季，讓我們不只談戀愛，更要透過想像蝴蝶切入MBTI的視角，看見關係裡那些尚未說出口的靠近、體貼、試探與邀請。 愛的形式有很多種，而我們終將在各自的頻率裡找到共鳴的人。 E人 ESTP（企業家）：一場情感即興的冒險 你不太相信長久的計畫，卻總在當下做出最真實的選擇。這個夏天，你可能會突然對一個人產生強烈的興趣哦！不是因為對方的完美，是你從對方眼裡看見了自己的倒影。偷偷跟你說，如果你剛好有這樣的對象，一場快速升溫的戀情正悄悄醞釀中。 戀愛能量提示：別急著測試對方的反應，有時能夠剛剛好的靠近，來自你放下想要多保留一點的那一刻。 ESFP（表演者）：被看見，也是一種浪漫 你總是把歡樂帶進別人生活裡，但這個夏天，你開始渴望某個人真正留在你心裡。你不再只是享受在人群中閃耀發光，更多期待是能夠在某個人的世界裡，被專注地全然看見與接納。如果你準備好了，一場關於陪伴與共感的戀愛故事，即將展開。 戀愛能量提示：你的快樂值得被珍惜，而那個懂得靜靜陪你放慢節奏的人，可能已經靠近囉，試著跨出那一步吧！ ENFP（競選者）：當靈魂也感到被理解的話 你總是擁有一萬個理由愛上這個世界，也擁有一百種方式與人連結。但這個2025的夏天，你更希望的是有那麼幾個能進入你內心深處的人。不是再只是靠新鮮感了，需要是能與你一起夢想、一起失落、一起發光的存在。