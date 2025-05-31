香格里拉對話前 美防長：以實力尋求和平 【新唐人北京時間2025年05月30日訊】香格里拉對話即將在新加坡展開，在中共防長的缺席下，美國國防部長赫格塞斯將進一步向亞洲各國國防領袖展現美方作為區域夥伴，將堅守透過實力追求和平的堅定承諾。預計南海、台海議題將是本次會議討論重點。此次峰會正值美中競爭加劇，以及美國重塑與盟友關係之際，赫格塞斯此行備受外界關注。週五（5月30日），在會議開始前，赫格塞斯與新加坡總理黃循財及多國防長會面。 週五，美國國防部長赫格塞斯在香格里拉對話前，會見了新加坡總理黃循財，兩人重申新加坡和美國間長期且極佳的防務關係。 黃循財強調，新加坡一貫支持美國在本區域發揮積極作用。赫格塞斯表示，持續支持新加坡部隊到美國訓練。 美國國防部長赫格塞斯：「我們兩軍合作的程度是前所未有的。你們對我們軍隊的熱情款待，包括輪替部隊、駐紮在這裡的我們的艦艇，以及駐紮在美國的新加坡一千多名軍人。」 赫格塞斯當天還和新加坡防長陳振聲會面。兩人隨後散步到飯店屋頂，俯瞰新加坡天際線。 陳振聲表示，期待與赫格塞斯密切合作，進一步加強兩國的防務合作。 會前，赫格塞斯還會見了泰國國防部長兼副總理普譚·威乍耶猜，以及澳大利亞國防部長兼副總理馬爾斯。 赫格塞斯：「我們經常保持聯繫。我們與澳洲的朋友們建立了長期且極為重要的夥伴關係。」 澳大利亞國防部長兼副總理馬爾斯：「你在阿富汗服役時，曾提到與澳大利亞軍人並肩作戰。這確實體現了澳大利亞和美國之間深厚的關係。」 週五上午，赫格塞斯來到新加坡的一艘美國海軍驅逐艦上，會見美軍將士，與他們一起訓練。 他告訴海軍陸戰隊員，美國正在印太地區通過實力尋求和平。 赫格塞斯：「我們尋求和平。川普總統尋求和平。他希望我們和在國內的家人擁有和平。但通往和平的道路需要的力量就在這裡。」 年度香格里拉對話週五晚間在新加坡登場，會期三天。全球40多個國家和地區的國防及安全機構的五百多名代表，參加此次會議。 中共防長董軍缺席，預計赫格塞斯將在週六的演講中，進一步向印太地區防長展現美國作為區域夥伴，將如何重建威懾力，應對中共威脅。 新唐人電視台記者李梅、池曉綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/05/30/a103991758.html