法出版「台灣的80字」 作者：台灣不會停止邁向美好【專訪】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者曾婷瑄巴黎31日專電）法國新書「台灣的80個字」即將上架。旅台法國作者羅沙尼諾告訴中央社，想讓讀者看見豐富多元的台灣當代社會。他說，台灣的一切都在往更美好的方向前進，不會停止，包括建設中的認同，也代表了未來現代國家的樣貌。 法國亞洲書庫出版社（L’Asiathèque）近日推出「台灣的80個字」（80 mots de Taiwan），收錄台語、原住民、客語等字彙，如「歐巴桑」、「izuwa」、「屋下」等台灣關鍵字，呈現當代社會的多元樣貌。 該書為「世界的80個字」系列叢書一員，作者為旅居台灣的作者羅沙尼諾（Aurélien Rossanino）。擁有音樂背景的他，在台灣主持音樂文化類節目，也在台成立出版社。 羅沙尼諾28日接受中央社電訪時表示，想呈現當代社會，而非學術或觀光的台灣。他因工作認識不少台灣音樂人和樂團，發現台灣人很幽默，創造許多文字梗和舊辭新用，給了他選字上的靈感，包括「機車」、「邪惡」等字，都映射因社會演變而被賦予的新意義。 他最喜歡的詞是「啤酒小姐」，「這個詞根本無法直接翻譯，和文化緊密連結，反映台灣當代、流行的一面」。 而他最不喜歡的字，「跟很多台灣人一樣，是『補班』」，羅沙尼諾笑著說。 聊到書寫過程中的回憶，羅沙尼諾說，為更瞭解原住民文化，他受邀前往排灣族歌手戴曉君Sauljaljui位於屏東牡丹鄉山上親手建造的家，這是個與台北都市完全不同的世界。這讓他不僅感嘆：「我一個來自南法平凡鄉村的人，因寫這本書，竟能來到一個台灣抗日時期具歷史重要性的部落。」 但也有悲傷的回憶，他藉此專訪，向鼎力協助、卻在撰寫過程中逝去的法國音樂家阿諾（Arnaud Lechat）致意。阿諾長居台灣30年，深愛這塊土地，更用鏡頭記錄台灣原民音樂家，「希望他在天上看到這本書，能還算滿意」。 羅沙尼諾表示，台灣在法國不僅能見度日增，連「存在感」都越來越強烈。他兩位朋友小孩的高中，都不約而同要帶學生來台旅行，還要合作辦展。 他說：「台灣能見度增加，而且還擴大受眾。甚至我合作的法國音樂雜誌，都邀我撰寫台灣專欄，這在過去是不可能的。突然間，法國民眾更有興趣認識台灣了。」 聊到台灣獨特性，羅沙尼諾告訴記者，他在台北最直觀的感受就是一切都在建設中，科技中心、藝文展館拔地而起。 他說：「這是我愛台灣的原因，感覺我們正在押注未來，正朝美好、非凡的未來邁進」。在動盪的世界中，「台灣代表了未來現代國家的樣貌，更多的自由、法治，且沒有停止，還繼續往更開放的方向前進。」 透過