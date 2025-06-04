27歲女遊客三亞遭蛇咬身亡 家屬：醫院耽誤4小時 【新唐人北京時間2025年06月04日訊】近日，一名27歲的女遊客在三亞被蛇咬傷後，輾轉兩家醫院就診，因搶救無效身亡。家屬控訴醫院耽誤救治，浪費4個小時的最佳搶救時間，事件引發關注。 6月3日，有網友在微博發文稱，6月1日，在新加坡的姐姐和男友來三亞旅遊，晚上他們在回酒店的路上，姐姐被蛇咬了，兩人在一個小時內就去了三亞市中心醫院，跟醫生說被蛇咬了。但醫生看了傷口，說不確定是被什麼東西咬的，需要抽血化驗等結果。 在之後的4個小時裡，醫生一直確定不了是被什麼東西咬的。姐姐出現了嘔吐、昏迷、抽搐的情況，醫生也沒有及時救治，而是讓姐姐轉到了425醫院。 該網友表示，姐姐被送到425醫院住院部，姐姐男友繳完費上樓後發現病房裡沒有醫生，只有2個護士。「因為錯過了最佳搶救時間，我的姐姐27歲花一樣的年紀，告別了這個世界。因為兩個醫院的不作為，草菅人命，讓我姐姐本該在花季的時候告別了這個美好的世界。」 據「百姓關注」報導，該女子的弟弟小李（化名）表示，姐姐被咬傷50分鐘左右就到了醫院，因為天晚，沒看到是什麼蛇，但是跟醫生說了被蛇咬了，可醫生看了傷口，說可能是被蟲子或者蜈蚣咬了。 「然後給打點生理鹽水，然後吐的時候給打嘔吐針，最後等人出現舌頭麻，渾身抽搐的時候，給轉到另一個醫院。拉過來之後也沒到搶救室，直接到了住院部5樓，而且這個房間完全不具備搶救措施。」 2日凌晨7時許，小李的姐姐在三亞425醫院，搶救無效去世。他說，姐姐27歲，是獨生女，在新加坡工作。 小李控訴醫院耽誤姐姐的救治，「第一家醫院耽誤到時間太長了，4個多小時，然後到這邊人已經完全沒有意識了。」 封面新聞採訪了遭蛇咬身亡女子的男友張鵬（化名）。他表示，1日晚上他與女友抵達三亞，晚上兩人在入住的酒店後外散步。在距酒店300米處，女友腳趾突然被綠化帶竄出的不明生物咬傷。因光線昏暗，兩人僅看到傷口兩點牙印，懷疑是被蛇咬了。 張鵬連忙背女友回酒店求助無果，沖洗了一下傷口後打車前往三亞中心醫院。途中女友開始嘔吐，抵達醫院時告知醫生可能被蛇咬，但醫生判斷「不排除是蟲咬」。 張鵬表示，在打吊水期間，女友意識模糊，第二次查血後，醫生才懷疑毒蛇咬傷，建議轉院。凌晨4點半，陷入昏厥的女友被轉送至425醫院，此時距離她被咬已超過4小時。清晨7點20分，醫生宣告搶救無效。 27歲女子被蛇咬傷身亡事件，引發關注。網友紛紛表示：「晚上被毒蛇晚上90%是銀環蛇了，那玩意咬到你一小時內沒有痛覺就是傷口有點麻。」 「被銀環蛇咬了，神經性毒素，麻痺嘔吐，銀環蛇夜晚出沒，在水邊遇見，因為傷口小，二把刀醫生不認識。」 「都已經出現抽搐，肯定是蛇毒侵犯到神經了。」 「很明顯就是銀環蛇咬後的症狀，噁心，嘔吐，頭暈，麻木，不能自主呼吸，現在死者的臉部肯定是發黑的，因為銀環蛇帶有突出前神經毒和突出後神經毒兩種毒，會阻斷大腦呼吸中樞神經發出的信號，從而讓人死亡。」 「庸醫，無疑，患者都說被蛇咬了，還不重視。」 溫州市蛇類研究所陳俊標分析，從症狀判斷該女子極可能是被銀環蛇咬傷，如果第一時間科學處置應該可以保命！被蛇咬後辨別類型是關鍵：無疼痛腫脹多為神經毒（金環、銀環蛇），黃金搶救期極短；患肢腫痛則是血液毒，需避免過度綁紮。 針對這起事件，三亞市衛健委在通報中稱，涉事女遊客是在步行回酒店途中被不明物咬傷，經搶救無效死亡。