現場直擊&精彩幕後！2025 Netlfix TUDUM洛杉磯年度發表會，《魷魚》T.O.P首次現身、Lady Gaga加入《星期三》，《航海王2》喬巴太萌了！

美國時間2025年6月1日Netflix TUDUM在洛杉磯Kia Forum舉行盛大年度發表會，邀集熱門影集包含《魷魚遊戲》《星期三》《航海王》《怪奇物語》等人氣主角現身，壓軸現場演出Lady Gaga更把氣氛帶到最高點，各位準備好迎接令人期待的全新季度了嗎？ by 派脆克- 2025/06/04 更新 撰文採訪/廖崇捷 圖片提供/Netflix 全球影響力人士參與盛會 數位影響力行銷模式，Netflix拿捏地十分精準且確實，這次來到洛杉磯參與盛會的除了發表作品的藝人與其創作團隊，各界包含IG、YouTube以及Tik Tok的創作者也是Netflix重要貴賓之一。這次下榻酒店位在美國影視重鎮好萊塢（Hollywood），從下飛機到酒店的路上，一路感受到的是洛杉磯如美國影集般的魅力，尤其是城市裡的藍花楹（Jacaranda）正值盛開期，一整片的紫色花海，讓人一下子深陷在紫色的浪漫裡，猶如浪漫愛情故事的畫面，所有人都和這城市談起了戀愛。 來自全球的Influencer除了亞太區的亞洲面孔，世界各地在數位上人氣鼎盛到的創組者齊聚一堂，打破了語言隔閡，分享不同的拍攝製作經驗，互相交流學習心得外，也分享了文化的獨特性，為各自的創作提供寶貴的難得經驗，美麗佳人身為臺灣受邀媒體，深感榮幸。一首九O年代中文金曲〈加州陽光〉，對於這城市的描述在適合不過，「California 的陽光～」歌詞旋律不斷迴盪心中，在活動當天達到了最沸騰的時刻。 TUDUM發表會由女演員蘇菲亞·凱森捧主持棒，華麗炫目從天而降的開場，似乎暗示著在Netflix平台上，你可以看到全球藝人們的十八般武藝。 人氣影集&電影重大宣布 影集類 《魷魚遊戲3》 T.O.P首度大型活動舞台