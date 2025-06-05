一个六四囚徒跨越半个地球的流亡生涯（下）

2025年年初，在鹿特丹市唐人街附近的一家汉堡店，62岁、来自中国湖北的范士贵向美国之音讲述了他作为前六四囚徒的流民经历：在中国几十年没有户口，2017年迫不得已前往柬埔寨谋生，2023年入境土耳其，历尽千辛万苦在欧洲十来个国家辗转，跨越半个地球，最终来到荷兰寻求庇护。他虽然“润”出了中国，但等待他的是荷兰移民法庭的诉讼和不确定的未来。 走吧，去欧洲 范士贵告诉美国之音，他一开始没有打算“润”到欧洲，他最初的目标是美国。 近年来，数以万计的中国人以他们所说的“走线”的偷渡方式，途经南美洲和中美洲，再通过美国与墨西哥的边界，进入美国。对中国公民免签的厄瓜多尔是偷渡者的一个热门跳板。 2024年7月，厄瓜多尔停止对中国公民的免签政策。 美国驻华大使馆在今年4月2日发表的一份公告中警告说，前往美国边境的路途充满危险，违反法律、拿自己的生命来冒险不值得。 这份公告说：“犯罪团伙、贩毒集团和人口贩运者以非法移民为对象，对他们实施暴力、敲诈和袭击。许多试图走这条路的人从未抵达目的地。” 公告表示，美国正在与包括中国在内的其他许多国家密切合作，执行移民法，打击危险的蛇头和人口偷运网络。公告说，自唐纳德1特朗普总统开启第二任期以来，几乎每天都有来自世界各地，包括来自中国的非法移民被遣返回国。它说，通过加强边境安全，美国不仅是在保护美国公民，也是在预防非法移民活动造成的苦难。 而早在这之前，范士贵偷渡美国的尝试就碰了壁。 “准备从南美洲到美国，买了到南美洲厄瓜多尔的往返机票。从泰国转机的时候，他们不让我登机，不给我办登机牌，没办法，又返回去。那是2022年。”他说。 2023年，范士贵得知一个在柬埔寨认识的朋友走线去了荷兰后，也动了去欧洲的念头。在筹措到一些路费后，当年8月，他从柬埔寨飞到马来西亚首都吉隆坡，准备在那里乘土耳其的航班前往欧洲。 他对美国之音说，尽管买了到泰国的返程机票，但是他在马来西亚也差点登不了机。 “马来西亚那里也是对我们华人，所有华人从东南亚往欧洲方向去的，他都查得很严。在马来西亚首都吉隆坡机场，他们盘问了我半个多小时。幸亏我在柬埔寨待的时间长，我有柬埔寨的长期签证，有柬埔寨的工作证，有柬埔寨的劳务证，那个劳工卡，有柬埔寨所有的能证明的东西。”他说。 飞到土耳其的伊斯坦布尔后，范士贵退掉返程机票，再买了一张机票，直接飞到了塞尔维亚。 塞尔维亚是最早与中国开展全面经济合作的中东欧国家，跟中国建立了所谓的“铁杆友谊”。自2017年1月15日起，中国公民持有效中国普通护照赴塞尔维亚旅游、经商或探亲，每次入境后可免签停留不超过30天。 范士贵说，为了保险起见，他还是买了往返机票去塞尔维亚。出乎他预料的是，到了贝尔格莱德的尼古拉·特斯拉机场，根本就没有检查，人家连护照都不看，闭着眼睛就给他盖了章。一路紧张的他这才略微放松了些。 他说，在塞尔维亚住了几天后，他乘长途公共汽车去了邻国波黑的首都萨拉热窝。小时候他看过那部曾在中国很出名的电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》，何曾想到有一天他会逃亡到这里。 花500欧元从网友手上买一个路线图 在萨拉热窝住了几天后，范士贵说，接下来该怎么走，他并不知道。他认识的那位“润”到荷兰的朋友是花了4000欧元包了一辆车，被人从波黑一直带到意大利，而他没有这么多钱包车偷渡。最终，他花了500欧元，从一个从波黑偷渡到德国的网友那里得到了一个简略的线路图。 范士贵说，他按照这个线路图，从萨拉热窝乘火车先到波黑最南端距离边境还有十几里地的小镇卡布吉纳(Capljina)，从这里入境克罗地亚。他在一家餐馆吃饭时请餐馆老板帮他找出租车送他过境。餐馆老板的一个朋友开车送他去到边境，但不愿过境，他只好自己穿越从波黑到克罗地亚的边境。