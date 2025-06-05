两名中国公民被控向美国走私“潜在农业恐怖主义武器”

美国指控两名中国公民向美国走私“潜在农业恐怖主义武器”。 美国司法部星期二(6月3日)宣布，34岁的刘尊勇(音译，Zunyong Liu)2024年7月持旅游签证通过底特律大都会机场把禾谷镰孢菌(Fusarium graminearum)带入美国。 当局说，这种真菌能够破坏小麦、大麦、玉米和稻米等作物，每年在全世界造成几十亿美元的损失。 联邦调查局局长卡什·帕特尔(Kash Patel)说：“本案令人警醒，提示我们中共正在夜以继日地部署特工人员和研究人员，渗透美国机构，并把目标对准我们的食品供应，这将产生严峻后果……使美国人的生命和我们的经济面临严重风险。” 检察官说，刘尊勇最初否认携带任何违禁物质，海关当局对他的背包进行了搜查，发现了内装植物物质的塑料袋，他对海关人员说，那是真菌的菌株。 刘尊勇说，他打算在密歇根大学的一个实验室研究这种真菌，他33岁的女朋友简云清(音译，Yunqing Jian)在密歇根大学的那家实验室工作。 刘尊勇被拒绝入境美国，简云清被逮捕。据媒体报道，简云清星期二下午首次在底特律的联邦法院出庭，检方称其有潜逃风险，法官下令将她羁押，直到星期四举行拘押听证。 刑事诉状提到，简云清从中国浙江大学获得了博士学位，并于2024年6月结束在浙江大学的博士后工作，研究植物与病原体相互作用。诉状称她在赴美J1签证申请中声称的在美研究项目并不是禾谷镰孢菌。根据诉状，从2022年8月到2023年8月，她是德克萨斯州某大学的博士后研究员，大约从2023年8月起至今，简云清在密歇根州安娜堡的密歇根大学分子植物-微生物相互作用实验室担任博士后研究员。 她的男朋友刘尊勇在浙江大学工作。 针对他们的指控包括串谋、走私物品、虚假陈述和签证欺诈。 法庭文件显示，当联邦调查局特工与简云清面谈时，她最初声称不知道刘尊勇偷带禾谷镰孢菌一事。当局搜查了她的手机后，发现她删除过聊天记录，还发现之前她与刘尊勇谈过夹带受限制的生物物质通过海关的事情。 美国当局表示，他们两人之前一起研究过同样的这种真菌，当局还相信简云清之前参与了另一位中国学者把生物物质偷带入美国的做法。 刑事诉状提到，当局还在简云清的手机里发现了一张电子版的总结表，她在这份文件中申明“坚持四项基本原则，支持中国共产党的领导，坚决贯彻党的教育方针政策”。 联邦检察官杰罗姆·F·戈尔贡(Jerome F. Gorgon,