三亞被蛇咬女子身亡 男友淚訴全過程 【新唐人北京時間2025年06月05日訊】近日，27歲女子付某在海南三亞旅遊時被蛇咬傷致死，家屬質疑醫院延誤救治，釀成悲劇。目前付某的遺體仍在醫院等待處理結果，她的男友講述事件全過程時，崩潰流淚。 被蛇咬女子家屬討要說法 6月4日，付某的表哥徐先生告訴九派新聞，現在表妹的遺體用冰棺保存在醫院病房，十四五個親戚從老家遼陽趕來三亞，守在醫院等待處理結果。 他表示，三亞市衛健委工作人員3日晚上對家屬承諾，說五天內給出答覆，表妹的男友和涉事醫生已經做了筆錄，還原救治的全過程。 「如果五天內調查不清楚，迫不得已的情況下，我們會考慮進行屍檢」，徐先生說，「等待的這個過程真的太漫長了，家屬都有點受不了了。現在大家的情緒都非常激動，從第一次接到電話獲悉表妹的死訊至今，兩天兩夜沒合眼，睡不著覺也吃不下飯。」 據徐先生介紹，表妹性格開朗，從小學跳舞，大學考了舞蹈教師資格證，畢業後考公務員，在老家遼陽體制內工作。去年，表妹和男友去新加坡旅遊時，成功應聘上一份幼師工作，直接辦了工作簽，留在了新加坡。 「她本來擁有多麼美好的人生，那麼年輕，家庭和睦，在新加坡的工作已經穩定了，她對自己的未來有明確的規劃，又很有能力。和男友剛談了一年多，正是甜蜜的時候，今年過年回家時還和我們說起男友，說她真的很喜歡他，男友也對他很好。」徐先生說。 男友還原女友被蛇咬致死全過程 徐先生表妹被蛇咬傷致死，面對這突如其來的厄運，她的男友張鵬（化名）幾乎崩潰。 「去醫院路上嘔吐了一次，在醫院吊水期間舌頭開始發麻，出現抽搐。查了兩次血，耗了3小時，醫生才說不排除是蛇咬，他們沒有經驗，建議轉院。人被抬上轉運救護車，3小時後醫生宣布搶救無效。」6月3日，張鵬向「封面新聞」講述事件全過程時，忍不住哽咽起來。 據他介紹，1日當晚，他和女友從新加坡飛往三亞旅遊。入住酒店後，兩人下樓到附近散步，在距離酒店300米左右的路邊，綠化帶裡不知道竄出了什麼東西，在女友腳趾上咬了一口。 張鵬說，當時他們走在兩根路燈中間的位置，燈光不是太亮，沒看清是什麼東西，打開手機電筒查看，沒看到什麼動物。「只看到（女友）腳趾上有兩個小點點，我們感覺是蛇，但沒看到什麼蛇」。 根據網上曝光的照片顯示，張鵬女友的右腳趾上，被蛇咬了兩個小紅點，傷口沒有紅腫。 張鵬表示，女友被蛇咬後，在乘車送往醫院的過程中就開始嘔吐。「車輛行駛途中李麗出現噁心嘔吐反應，傷口略微有些腫大，不得不停車在路邊嘔吐，大約10分鐘後繼續上車前往醫院。整個路上用了大概50分鐘，凌晨1點多到了醫院。」 「我們告訴醫生，可能是被蛇咬了。醫生看了傷口，說不能排除是蟲子咬的。」張鵬說，醫生安排付淇查血、打吊水，「期間，她嘔吐反應嚴重，意識開始模糊。護士給打了止吐針，打了增加新陳代謝的藥。然後換了一個醫生，再次安排查血。」 第二次查血結果出來，醫生說不排除是毒蛇咬傷，但他們沒有經驗，建議轉院到四二五醫院。張鵬說，當時女友已經昏厥，被抬上救護車時無意識胡亂揮動手臂。「這時候已經凌晨4點半了，距離咬傷已經4個多小時」。 張鵬表示，女友被送入四二五醫院的四人間病房，醫生在病房裡進行救治。期間，他去辦理了住院繳費，簽署了兩份搶救告知書，在病房目睹女友陷入昏迷。 早上7點20分左右，醫生宣告女友搶救無效死亡。