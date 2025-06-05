川普全面禁止12個國家公民入境美國 【新唐人北京時間2025年06月05日訊】美國總統川普（特朗普）6月4日簽署了一項公告 ，全面禁止阿富汗、伊朗、緬甸等12個國家的公民入境美國，另外還有7個國家受到限制。 川普對19個國家實施旅行禁令 川普在公告中寫道：「我指示國務卿與司法部長、國土安全部長和國家情報總監協調，找出世界範圍內哪些國家的審查和篩查信息存在嚴重缺陷，需要全部或部分暫停這些國家國民入境。」 根據公告內容，從6月9日起，來自阿富汗、伊朗、緬甸、乍得、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、利比亞、索馬里、蘇丹和也門的公民將被禁止進入美國。 川普指出，名單上的幾個國家經常拒絕接受其公民返回，或者其簽證逾期逗留率被川普政府視為「不可接受」，且「公然無視美國移民法」。 蘇丹、也門和索馬里等國家則因為篩選和審查措施不足而被列入名單。 另外，還有七個國家受到部分旅行限制，包括布隆迪、古巴、老撾、塞拉利昂、多哥、土庫曼斯坦和委內瑞拉。這些國家一些簽證計劃的入境被暫停，但並未實施全面禁止。 川普表示，這項旅行禁令是加強國家安全的必要措施，美國必須「保護其公民免受恐怖襲擊和其他國家安全或公共安全威脅。」 旅行限制將於美國東部時間週一凌晨12:01生效。 中國學生簽證受到嚴格審查 除了上述國家，川普政府正在對來自中國的旅行簽證計劃進行嚴格審查。美國政府表示，將會「進取性地」（aggressively）撤銷中國留學生的簽證。 美國國務卿盧比奧在一份聲明中表示，此舉將涵蓋「與中國共產黨有聯繫，或是在關鍵領域學習」的中國留學生。 盧比奧已下令全球各地的美國使領館暫停安排學生簽證面試，因為國務院正準備擴大對申請人社交媒體的審查。 此外，美國政府還會修訂簽證審批標準，以加強對中國及香港未來簽證申請人的審查。 （責任編輯：唐穎） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/05/a103993097.html