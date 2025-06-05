美新版入境禁令涵蓋19國 川普嚴防威脅國安者 【新唐人北京時間2025年06月06日訊】為了有效防範外國恐怖分子和來自敵國的安全威脅，川普總統週三（6月4日）晚間簽署公告，宣布6月9日起，對19個國家實施入境禁令，禁止它們的公民進入美國。 川普總統簽署公告，禁止12個國家的旅客入境，禁令將於6月9日（週一）凌晨12時01分起正式生效。 美國總統川普：「最近在科羅拉多州博爾德市發生的恐怖襲擊突顯出，未經適當審查的外國人入境，以及那些以臨時訪客身份來到此地並逾期居留的人入境，對我們的國家構成了極大的危險。我們不要這些人。」「很簡單，如果我們無法安全可靠地審查和篩選那些想要進入美國的人，我們就不能開放任何國家的移民。這就是為什麼我今天要簽署一項新的行政命令，對包括也門、索馬里、海地、利比亞等國家實施旅行限制。我們實施限制的力度取決於威脅的嚴重性。」 根據白宮發布的簡報，全面受限的國家包括：阿富汗、緬甸、乍得、剛果、赤道幾內亞、厄立特里亞、海地、伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹和也門。 白宮指出，這些國家普遍存在簽證審查機制不足和逾期比例過高，而且沒有積極配合遣返非法移民。其中，赤道幾內亞2023年度的交流訪問學者簽證逾期率高達70%。 另外，有7國被列為「部分限制」對象，簽證限制將比以往更加嚴格，包括布隆迪、古巴、老撾、塞拉利昂、多哥、土庫曼斯坦與委內瑞拉。 這項禁令，是依據川普於1月20日簽署的《保護美國免受外國恐怖分子及其它國安與公共安全威脅》行政命令所制定，目的是保護美國公民，免受來自外國人的恐襲和威脅國安、擁護仇恨意識形態，或以其它方式利用移民法達到惡意目的傷害。 洛杉磯民眾Zohair Vajihuddin：「我們住在美國，身為公民，我們必須遵守法律，不管政府如何處理。但就個人而言，我認為我們不應該禁止人們在世界上旅行。」 事實上，川普2017年曾推出首版「穆斯林禁令」，禁止七個穆斯林多數國家的公民入境美國。歷經多次修改，禁令最終於2018年被美國最高法院裁定合法。 新唐人電視台記者郭約希美國報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/05/a103993324.html