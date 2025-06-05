第六屆新安國際元老圍棋賽盛大開幕 【新唐人北京時間2025年06月06日訊】第六屆「新安國際元老圍棋賽」於6月5日在韓國新安郡慈恩島的溫德姆華美達廣場酒店隆重揭幕，首輪對陣：王銘琬VS崔明勳，曹薰鉉VS周鶴洋，芮迺偉VS睦鎮碩。 開幕式上，韓國全羅南道、新安郡的多位行政長官、韓國棋院祕書長梁宰豪、韓國職業棋士協會會長韓鐘振等政界、棋界代表出席，與來自世界各地的16位頂尖圍棋元老共襄盛舉。 本屆賽事的16名圍棋元老中，韓國占據7席，中國大陸和日本兩國各2席，台灣、羅馬尼亞、美國、新加坡、澳大利亞五國各1席。 最年長的是有「圍棋皇帝」美譽的曹薰鉉九段，今年已72歲高齡；最年少的是1980年出生的前韓國圍棋隊教練睦鎮碩九段、羅馬尼亞業餘棋手布爾佐6段，二人同為45歲。 王銘琬九段代表台灣出征，此前他曾兩奪該項賽事亞軍。中國大陸則派出芮迺偉九段和周鶴洋九段兩員老將，而芮迺偉也是本屆賽事唯一的一位女棋士。 考慮到圍棋元老們年事已高，因此賽期壓縮至兩天完成。6月6日上午和下午分別舉行十六強賽和八強賽，7日舉行四強賽和決賽。本著同國棋手避免交戰的原則進行十六強抽籤，而後續賽事不再抽籤。 首輪，衛冕冠軍劉昌赫抽到好籤，對陣澳大利亞業餘豪強博芬格，晉級應不在話下。王銘琬則遭遇勁敵崔明勳，此前二人各勝一場，平分秋色。而芮迺偉和周鶴洋分別與睦鎮碩和曹薰鉉交鋒。 已舉辦的五屆比賽中，劉昌赫一人就包攬了三屆冠軍，另外兩屆冠軍分別被台灣的王立誠和中國大陸的俞斌二人獲得。 本項賽事由韓國棋院主辦，全羅南道和新安郡贊助，採用韓國圍棋規則，黑棋貼6.5目，比賽每方基本用時30分鐘，另有60秒讀秒3次。冠軍獎金為3,000萬韓元（約合2.22萬美元），亞軍獎金1,500萬韓元（約合1.11萬美元）。 （記者葉誠允報導/責任編輯：文慧） 看更多 新安國際元老圍棋賽 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/05/a103993296.html