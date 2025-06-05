統計發現 一週中的這一天坐飛機壓力最小 【新唐人北京時間2025年06月06日訊】隨著夏季臨近，旅遊旺季開始到來，機場的服務壓力也日益增加。坐飛機出行的人們都希望有一個輕鬆的旅行。最新統計發現，選擇在某些時段出發的航班的人更感到輕鬆。 「滿意不滿意」（HappyOrNot） 是一家生產客戶反饋終端的公司，就是那種在機場洗手間隨處可見的笑臉設備。《今日美國》報導，根據該公司的數據，發現清晨航班和周中出發的航班的客戶滿意度更高。 清晨的航班最好 「滿意不滿意」公司執行長麥基塔洛解釋說，像凌晨4點、7點和8點這樣的清晨是最愉快的旅行時間。這些較為安靜的時段，通常意味著航站樓更乾淨、工作人員更精神，排隊也更短。 而深夜航班，尤其是午夜左右的航班，可能是最令人沮喪的出發時間之一。這可能是由於疲勞、值班人員減少以及服務設施有限（商店、休息室和餐館經常關門）等多種因素造成的。 早班飛機還有一個額外的好處，那就是最不容易被取消或延誤，因為航空公司的航班延誤風險會隨著時間的推移而累積。準點可能也是乘客感到壓力較小的原因之一。 星期二是機場最輕鬆的一天 根據「滿意不滿意」公司，星期二通常是航空旅客最滿意的一天，而星期天則是旅客最沮喪的一天。 旅行網Expedia在今年一月發布的一份報告指出，星期二通常是許多機場一週中人流最少的一天，這也有助於提高出行順暢的體驗。 二月份飛行是個好主意 如果時間允許的話，二月是一年中出行的好時機。這是該公司根據2024年全年5,100萬份數據得出的結果。 「有趣的是，二月是最適合搭飛機的月份——對許多人來說，這可能是一年中第一個旅行，而且與夏季高峰相比，二月的機場體驗更安靜、更高效，」麥基塔洛說。 數據同時顯示，8月往往是航空乘客最緊張的月份，這與夏季高峰期相重疊。 （記者金晶編譯報導/編輯：林清） 推薦閱讀： 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/05/a103993334.html