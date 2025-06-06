5月美國新增就業13.9萬超預期 中國出口放緩 【新唐人北京時間2025年06月06日訊】根據勞工統計局最新數據，美國5月新增13.9萬個就業崗位，超出市場預期的13萬，顯示其勞動力市場依然強勁。 醫療保健業領跑增長，新增6.2萬個崗位，休閒酒店業也增加4.8萬個崗位。 平均時薪環比上漲0.4%，年增率達3.9%，高於市場預測。 失業率連續第三個月維持在4.2%，符合預期。 全職就業減少62.3萬，兼職工作略增，勞動參與率小幅回落至62.4%。 就業數據公布後，川普總統再次敦促美聯儲降息。他在社交媒體平台「真相社交」（Truth Social）上說，美聯儲「太晚」降息是一場災難！歐洲已經降息了10次。儘管如此，美國仍然表現出色。 總統還說，如果美聯儲能降息，「我們就能大大降低即將到期債務的長、短期利率」。實際上，通貨膨脹不再有了，但如果通脹捲土重來，就提高 「利率 」來應對，非常簡單！！！ 我們再將目光轉向中國。 美中貿易戰的不確定性及全球貿易環境的波動影響了中國的出口表現。路透社民調顯示，中國5月份的出口增長預計放緩至5%，低於4月的8.1%。 進口則預計下降0.9%，較4月的0.2%跌幅擴大。 雖然美中在5月中旬達成90天關稅休戰協議，暫時降低了部分關稅，但美國對中國商品的平均關稅仍達42%。 日本最大證券公司野村證券分析師預測，中國出口增長將在今年下半年大幅放緩。 同時，中國製造商已經感受到關稅帶來的壓力。製造業採購經理人指數（PMI）連續第二個月下降。 《新聞直擊》製作組 （責任編輯：劉明湘）