美国因国际刑事法院调查以色列涉嫌战争罪行而制裁其四名法官

特朗普政府对国际刑事法院(ICC)四名法官实施制裁，原因是该法庭正在调查以色列在加沙和约旦河西岸打击哈马斯时涉嫌犯下的战争罪行。这一举动引发了国际刑事法院和欧盟的谴责。 美国国务院表示，将对这四名来自贝宁、秘鲁、斯洛文尼亚和乌干达的法官实施旅行禁令，并冻结他们在美资产。这是特朗普政府针对ICC及其官员就以色列和美国的调查所采取的最新惩罚性措施。 美国国务卿马尔科·卢比奥(Marco Rubio)在声明中说：“作为国际刑事法院法官，这四人积极参与了该法院对美国及其亲密盟友以色列的非法且毫无根据的行动。” 卢比奥还表示，“国际刑事法院被政治化，并错误地宣称自己有不受限制的权力调查、起诉和审判美国及其盟友的国民。这种危险的主张和滥用权力侵犯了美国及其盟友——包括以色列的主权和国家安全。” 美国和以色列都不是国际刑事法院成员国，也不承认该法院的合法性。ICC此前对以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)发出逮捕令，指控其在2023年10月哈马斯对以色列发动恐怖袭击后对加沙采取军事行动中犯下战争罪。以色列坚决否认相关指控。 星期五，该法院125个成员国组成的管理机构对美国制裁法官的行为予以谴责。 与此同时，欧盟也公开支持国际刑事法院。欧盟成员国斯洛文尼亚表示，将推动欧盟行使其影响力，确保相关制裁在欧洲不会被执行。 欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩(Ursula von der Leyen)在社交平台X上发贴称：“国际刑事法院追责世界上最严重罪行的肇事者，为受害者发声。它必须在不受外界压力的情况下自由行动。” 代表27个成员国的欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔(Antonio Costa)表示，国际刑事法院是“国际司法的基石”，其独立性和公正性必须受到保护。 人权观察组织(Human Rights Watch)国际司法事务主管莉兹·埃文森(Liz Evenson)表示，特朗普政府的这项制裁“旨在阻止国际刑事法院追究以色列和巴勒斯坦境内严重罪行的责任，而在加沙，以色列暴行不断升级，美国也负有共谋责任”。