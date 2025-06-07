孫儷發文慶結婚15周年 疑闢謠全家移民英國 【新唐人北京時間2025年06月07日訊】6月7日，恰逢大陸女星孫儷與鄧超結婚15周年。孫儷發文表示，她和鄧超未來將在上海養老。疑似回應全家移民英國倫敦的傳聞。 當天，孫儷在其微博發文說，「今天是我和鄧先生結婚紀念日，今年是第15年了。」她表示，今年鄧超送給她的是一對球拍，並感慨兩人的生活愈發有規律了，有空的時候送孩子上校車，之後一起遛彎喝咖啡。 孫儷表示，當他們有一方有工作時，對方也會好好守護這個家，不讓對方擔心。 最近兩人聊到了生死和未來，孫儷說，「我們從來不避諱聊這個問題，當我們越知道生死無常的時候，我們就會更珍視現在的生活。」「那天他聊到我們的老年生活，他說他很喜歡上海，很喜歡我們上海的這個小家，我們要在這裡一起慢慢變老。」 「以後孩子們各自有自己的生活和工作了，不忙的時候我們一起吃個飯，有空了可以安排和我們一起旅行一下那就更好了。你說他想的遠不遠，但是真的，時間走的太快了……」孫儷說。 鄧超也在孫儷的帖文底下，立即回了一連串玫瑰花的表情包。 孫儷的文章透露要在上海養老的心願，疑似闢謠最近全家移民海外的傳聞。 近期，有微博大V爆料稱，孙俪已举家移民伦敦，并称她已在当地高级住宅区置业。兩名子女已就讀當地頂尖私立學校，生活重心已轉向海外。（延伸閱讀：孫儷分享倫敦塔橋對比照 傳舉家移居英國購置豪宅） 公開資料顯示，鄧超和孫儷2005年拍攝電視劇《幸福像花兒一樣》時相識，隨後被爆出戀情。兩人2010領證結婚，2011年在上海舉行婚禮，兩人育有兒子「等等」和女兒「小花」，一家四口幸福滿溢。兩人也成為大陸娛樂圈恩愛夫妻的代表，一舉一動都倍受關注。 （責任編輯：唐正） 推薦閱讀： 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/07/a103993688.html