【新聞直擊】川馬大復合？ 中國女星斥中共 【新唐人北京時間2025年06月07日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間6月6日，星期五。 今日焦點：川馬大復合？議長當起和事佬；美伊核談判之際，中共向伊朗輸送導彈原料；俄大轟炸，烏警告民眾防毒氣；中國女星怒斥中共，微博急禁言。 【嘗試平息爭端 馬斯克或與川普幕僚通話 】 我們來關注，特斯拉和SpaceX的老闆馬斯克，與川普總統公開衝突後，兩個人的關係是繼續惡化還是趨於緩和。 《福克斯新聞》報導，馬斯克可能會在今天（6月6日）跟川普的幕僚進行溝通，以緩解爭端。至於馬斯克和川普本人的通話，一位白宮高級官員透露，目前還沒有安排。 川普今天早上在接受CNN採訪時，也親口回應了這件事。他說：「我想我暫時不會跟他說話了，但我祝他好運。」 這場衝突的導火索，是川普推動的《大而美法案》。馬斯克近來在社交平臺X上發文，連環開炮，痛批法案是「令人作嘔的怪物」，還指控裡面塞滿了「不必要的開支」。 川普昨天在白宮對記者回應說，馬斯克讓他非常失望。 川普還放出狠話，要終止馬斯克公司獲得的政府補貼和合同，稱這是「最有效的節支方式」。 馬斯克隨即回應，說SpaceX將立即開始讓「龍飛船」退役。龍飛船目前是美國國家航空太空局（NASA）將宇航員和貨物運送到國際空間站的主要工具。 兩人就這樣隔空交火，爭論不斷升級。 之後，知名對沖基金經理比爾·阿克曼 (Bill Ackman)在 X 上發文勸和，說他個人同時支持川普和馬斯克，並認為他們應該為了國家整體利益選擇「和解」。