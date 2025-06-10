一名来自武汉的中国研究人员被捕，被控向美国走私生物材料用于密歇根大学实验室

美国司法部密歇根东区联邦检察官星期一(6月9日)宣布，来自武汉的中国公民韩成萱(音译，Chengxuan Han)被逮捕，她被控为了其在密歇根大学某实验室的工作而向美国走私生物材料，并作出虚假陈述。这是两个星期来发生的第二起涉及中国研究人员、密歇根大学和生物材料的刑事案件。 根据刑事诉状，韩成萱是中华人民共和国公民，目前在位于武汉的华中科技大学生命科学与技术学院攻读博士学位。美国司法当局称，2024年和2025年，她从中国向美国寄送了四份包裹，含有隐藏起来的生物材料。 联邦检察官说，6月8日，韩成萱持J1签证抵达底特律大都会机场。海关和边境保护局警员对她进行检查，其间她就之前寄到美国的包裹和生物材料做出了虚假陈述。海关和边境保护局人员还发现，在抵美三天前，她的电子设备内容被删除了。边境检查结束后，韩成萱接受了联邦调查局特工的面谈，在这期间承认她寄送了这些包裹而且里面含有与线虫有关的生物物质，她还承认在接受边境和海关保护局人员检查时向他们做出了虚假陈述。 韩云萱当天在底特律的联邦法庭出庭。 联邦检察官杰罗姆·F·戈尔贡(Jerome F. Gorgon)在声明中说：“这名外国人被指控的从中国武汉一所科技大学走私生物材料的行为–用在密歇根大学的一家实验室–这是威胁我们安全的令人震惊的行为模式的一部分。美国纳税人不应当为在我们至关重要的公共机构之一进行的、基于中华人民共和国的走私活动承保。” 就在上星期二(6月3日)，司法部密歇根东区的联邦检察官宣布，两名中国公民被指控向美国走私“潜在农业恐怖主义武器”。来自中国浙江大学、目前在密歇根州安娜堡的密歇根大学分子植物-微生物相互作用实验室担任博士后研究员的简云清(音译，Yunqing Jian)被捕，她在浙江大学工作的男朋友刘尊勇(音译，Zunyong Liu)也受到指控。 联邦检察官说，2024年7月，刘尊勇持旅游签证通过底特律大都会机场把禾谷镰孢菌带入美国。当局说，这种真菌能够破坏小麦、大麦、玉米和稻米等作物，每年在全世界造成几十亿美元的损失。 检察官说，刘尊勇最初否认携带任何违禁物质，海关当局对他的背包进行了搜查，发现了内装植物物质的塑料袋。他随后对海关人员说，那是真菌的菌株。刘尊勇说，他打算在密歇根大学的一个实验室研究这种真菌，他的女朋友简云清在密歇根大学的那家实验室工作。刘尊勇当时被拒绝入境。 检察官说，当联调局特工与简云清面谈时，她最初声称不知道刘尊勇偷带禾谷镰孢菌一事。当局搜查了她的手机后，发现她删除过聊天记录，还发现之前她与刘尊勇谈过夹带受限制的生物物质通过海关的事情。美国当局表示，他们两人之前一起研究过同样的这种真菌，当局还相信简云清之前参与了另一位中国学者把生物物质偷带入美国的做法。 中国外交部发言人林剑上星期三在北京举行的例行记者会上被问到简云清一案时回答说：“我不了解有关情况。中国政府一贯要求海外中国公民严格遵守当地法律法规，同时依法维护海外中国公民正当合法权益。” 密歇根大学上星期就简云清案发表声明说：“我们强烈谴责任何试图伤害、威胁国家安全或破坏本校关键公共使命的行为。需要指出的是，本校并未获得与被指控的个人所从事的研究有关的任何中国政府资助。我们一直并将继续配合联邦执法部门的调查和检控。” 目前还没有看到密歇根大学就最新的韩成萱一案发表的声明。 2020年6月，两名在密歇根大学攻读硕士学位的中国公民因当年1月佛罗里达州基韦斯特非法拍摄海军设施而被判监禁。 去年10月，美国联邦当局指控五名中国公民对其2023年8月夜访密歇根州一个偏远的军事基地一事撒谎并试图掩盖他们的行踪，当时有数千名军人聚集在该军事基地参加夏季演习。五人事发时是密歇根大学的学生，参加了该大学与中国上海交通大学的联合项目。 今年1月，密歇根大学宣布，出于国家安全关切，将中断与上海交通大学的合作关系。