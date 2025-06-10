中國男足世界盃出局 包整座酒店踢最後一戰惹眾怒 【新唐人北京時間2025年06月10日訊】日前，中國男足0:1不敵印尼隊，徹底無緣2026年世界盃。隨後爆出足協為男足在重慶包下整個酒店60多個房間，據稱是為了讓球員「不被打擾」，專心應戰6月10日晚世界盃18強賽的最後一戰。此舉引發輿論的質疑和嘲諷。 6月5日晚，世預賽亞洲區18強賽迎來倒數第二輪的較量，中國男足在雅加達客場0:1不敵印尼，9輪過後小組墊底，無緣小組前四，提前告別2026美加墨世界盃。 這也是中國男足在晉級2002年韓日世界盃之後，連續六屆世界盃衝擊決賽圈失敗。 前中國男足隊長范志毅在直播間觀看了整場比賽，比賽結束後他表示，今天贏了6頓飯局，比賽前有6個人跟他打賭說中國男足會出線，但他認為不會出線。他說，自己對中國男足早就失去信心，「技不如人，有什麼好說的」。 6月6日下午，中國男足從印尼乘機返回國內，入住重慶一家酒店。雖然已確定無緣世界盃，但球隊還是要在10日，坐鎮主場重慶龍興足球場迎戰巴林隊。 中國男足運動員王大雷在9日賽前新聞發布會表示，從第一次進國家隊到現在已經20年，與很多教練、隊友共事，「學到了很多東西，但好像沒有成功過」。他坦言，這將是自己在國家隊的最後一次世界盃比賽。 這場比賽若戰勝巴林隊，男足將避免小組墊底。 據《體壇週報》報導，從雅加達趕到重慶後，失意而歸的國足，也在刻意與外界保持著距離。7日傍晚，就安排了一次全封閉訓練。此次男足在重慶的下榻酒店，也是採取全封閉式管理，整座酒店60多個房間被球隊統一包下，這也讓外界和球迷根本無法接觸到國家隊。 在很多人看來，這非常有利於國足的心態調整，讓整支球隊可以心無旁騖地準備這場「榮譽之戰」。不止是記者被擋在外面，連工作人員也被嚴格篩查，確保任何「外部干擾」都進不來。 另據騰訊網報導，此次男足下榻的是重慶明月湖未來酒店的賓館。在網絡上，該酒店的單人房均價是600元（人民幣，下同）。此外，它還有一些更高級的房型，價格在1000～2000元之間。酒店一共有60多間房。 按照一個房間600元一晚算的話，男足每天的房費就得4萬元。從6月7日入住到11日離店，5晚住下來光住宿費一共要花掉20萬元。 由於傷病和停賽，胡荷韜和韋世豪已離隊，目前男足陣容只剩下23至25人。 此事曝光後，引發網友的反彈和嘲諷。 有人說， 「國足就是厲害，球場進不了球，但我住的房間多啊。」「23個人住60間房？一人兩間，還是早中晚換著睡？」 「球踢不贏人家，住的倒是夠講究。」「這次不是場上的表現，而是場下的排場。」 「純屬浪費錢！」「都爛成這個樣子了，直接重慶隊宿舍基地安排一晚得了，還至少省了十幾萬不必要的開支。」 「請問是花的我們納稅人的錢嗎？幹啥，啥不行！花錢，你是第一名。打巴林還說什麼備戰，你派點青年隊去都行。鍛鍊一下新人，都能理解！你等輸巴林隊的！」