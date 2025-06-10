川普對19國旅行禁令生效 民眾：維護國家安全 【新唐人北京時間2025年06月10日訊】週一（6月9日），美國總統川普簽署的旅行禁令正式生效，這項禁令禁止12個國家公民入境美國，並對另外7個國家的公民實施入境限制，來看記者報導。 川普總統6月4日簽署的旅行禁令，全面禁止12個國家的公民入境美國，包括：阿富汗、緬甸、赤道幾內亞、伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹、也門等國。 這些國家的公民無論是為了移民還是其它原因，都被禁止入境。 另外，禁令還對包括：古巴、委內瑞拉等7個國家的旅客實施部分入境限制。 記者：「川普的這項禁令是基於國家安全考量，不過持有效簽證且已經身在美國的人可以繼續留在美國，不會因禁令而被驅逐出境。」 今年6月1日，美國科羅拉多州博爾德市發生了一起恐怖襲擊事件，嫌疑人索利曼（Mohamed Sabry Soliman）是一名埃及公民，他因簽證逾期滯留美國。 紐約民眾Kim：「我認為人們需要經過驗證，需要身分證明，我們應該進行檢查等等。但我再次強調，維護社區安全是我們所有人的責任。」 紐約民眾Rizwan：「現在有很多移民。我的父母就是移民。他們來到這裡，為美國社會做出了巨大貢獻。」 紐約民眾Mary：「你不希望你的國家發生犯罪，我們也不希望我們的國家發生犯罪。我們希望每個人都自由，過好日子，擁有我們擁有的機會。但我們也希望你們是好人，好公民。」 然而，有反對旅行禁令的團體認為，禁令可能帶來「混亂局面」。 新唐人電視台記者鄭之、尚敬紐約採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/10/a103994371.html