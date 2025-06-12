【禁聞】中共戰略轉變？招募美網紅免費旅行 【新唐人北京時間2025年06月12日訊】中共正在招募美國網紅參加為期10天的免費之旅，以展示所謂「真實的中國」。分析認為，此舉背後有中共更長遠的戰略目的。 根據中共官媒發布的招募信息，這項為期10天的免費之旅，將於7月份展開，招募至少有30萬粉絲的年輕社交媒體網紅，與中國內容創作者合作，展示所謂的「真實的中國」。 去年中共黨魁習近平也曾宣布，計劃歡迎5萬名美國學生來中國學習。 在北美的中國《留學生日報》刊出海報，呼籲中國留學生邀請身邊粉絲超高、影響力爆棚的美國博主，參加「中美青年博主交流營」，所有費用全免。 屆時組織者將帶領網紅們走訪蘇州、上海、深圳、邯鄲和北京5個城市，參觀中國電商中心以及小紅書科技公司和比亞迪總部等企業。 網紅們還將參與打太極拳等文化活動，並直播他們的故宮、長城之行，同時與中國網紅一起合作創意，內容通過中共官媒推廣。 分析認為，所謂的交流活動實際上是中共推廣大外宣的一個部分。 旅美中國維權律師吳紹平：「這個大外宣它既有對內產生宣傳效果，對外因為這些美國的網紅，大量受眾是在海外，它無疑是想透過這些網紅來美化自己。因為中共尤其是習近平上台這些年之後，國際名聲每況愈下，中共國對人群的侵害，已經是舉世皆知的事情了。它無疑就是想透過這些國際網紅，比如說美國網紅來給自己的漂白。」 習近平上台不久就開啟了「講好中國故事」的大外宣工作，並不斷砸錢，邀請各國媒體人和網紅到中國免費旅行，做中共的傳聲筒。 吳紹平：「中共自己也培養很多的美國的網紅。中共培養出來的這些鼓手，很多人還在替中共做宣傳。現在只是中共對這個戰略進行了調整，直接利用在國外當紅的這些網紅，讓他們這些流量來替中共宣傳，這裡面有一個戰略轉變的問題。」 中共的擴張滲透遭到美國政界全面圍堵，所以正在嘗試改變策略。 吳紹平：「它想透過對美國公民社會的影響，來輸出中共的故事。然後最終的目的也可以實現透過對美國民眾的影響，進而來影響美國的政治走向。這是它更長遠的戰略目的。中共會不斷的利用這個方式來加強它對美國社會，對歐洲社會的宣傳的攻勢。」 近幾個月來，中美兩國在科技和貿易地緣政治等問題上的爭端升級，而中共推出這項交流，被認為意圖挑撥美國政府和民眾的關係。 美國自媒體人黃子茵：「這個目的很明顯，就是要迷惑美國民眾，因為美國是個民主國家，美國人的觀點會在政府的政策當中起到一定作用的。這些網紅他們對中共的歷史了解也不夠多。中共是要放長線釣大魚，針對不光是美國的民眾，還包括全世界的年輕人都是它們的目標。」 澳洲戰略政策研究所智庫2023年曾分析，超過120位外國網紅獲中共資助，以擴大他們的影響力，並回報以讚揚北京敘事的內容。 《留學生日報》也提到，7月份的蘇州之旅，網紅們將在「世界青年發展論壇」現場打卡，屆時500多名全球青年領袖齊聚一堂。 黃子茵：「這個訪華之旅，全部是在中共的控制之中的，去哪裡？看什麼，怎麼看，跟誰接觸，接受誰的訪問？全都是由中共控制的。所以說他在這裡能夠看到的中國，就是中共想要他們看到的所謂的真實的中國，他們是看不到真正的中國的。」 美國自媒體人黃子茵表示，這種免費之旅如同「行賄」。 黃子茵：「你想想看，這些年輕網紅在哪個國家旅行十天可以免費？沒有的嘛！在某種程度上就是收買，在美國，你如果是給客戶免費的旅遊的話，這個是行賄。中共政府做這個事情，很明顯的就是行賄。」