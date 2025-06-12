美軍進駐立見成效 洛城連續兩晚無大騷亂 【新唐人北京時間2025年06月13日訊】在川普總統向洛杉磯派駐國民兵與海軍陸戰隊之後，當地已連續兩晚沒有出現大規模騷亂，川普把這歸功於聯邦與地方執法人員的密切合作。不過，洛杉磯周邊城市依然有零星亂局出現。同時，聯邦在司法層面已經開始抓捕並起訴製造騷亂的暴徒。下面是本台記者張博媛發自洛杉磯的報導。 記者張博媛：「週四稍早，有部分抗議群眾，針對洛杉磯縣內疑似是移民執法局特工所入住的酒店，進行騷擾。他們大概有50到75個人，在酒店外舉著示威旗幟和標語，大聲播放音樂，並用擴音器製造噪音，來抗議當局的執法行動。」 類似情況，也發生在洛杉磯各地的酒店外。抗議者對ICE特工在當地掃蕩非法移民的行動表示不滿。報導指出，抗議一開始還算平和，但漸漸就演變成示威者噴漆汽車，或砸窗戶等過激行為，迫使警方以閃光彈驅趕。 反觀最初爆發暴力騷亂的洛杉磯市中心，已經接連兩個晚上沒有出現示威衝突。 川普總統對此在真相社交平台上發文，感謝國民警衛隊與海軍陸戰隊，協助洛杉磯警方有效執法。 他說，「如果沒有軍隊的幫助，洛杉磯將會變成我們多年未見的犯罪現場。」他還指出州長紐森已經讓局勢失控，所以紐森「應該謝謝我救了他」。 週四上午，加州中區聯邦檢察官比爾．埃塞利宣布，聯邦調查局已經逮捕了週二向暴徒發放專業面罩的嫌犯—奧雷利亞納 (Alejandro Theodoro Orellana)，罪名是串謀擾亂社會秩序。 國土安全部指出：在逮捕謀殺犯、性侵犯和幫派份子的同時，執法人員面臨的攻擊也增加了四倍之多（413%）。 週四，國土安全部長諾姆在洛杉磯的記者會上強調：ICE等聯邦執法人員，不會因此而退縮，任何襲警行為將被從重量刑。 國土安全部長諾姆：「我們正在評估本週末（示威）的威脅級別，除了（洛杉磯）這裡，也包括全美各地的城市，我們正在預先部署資源。」 美國司法部長帕姆邦迪，週三表示，司法部將依據《霍布斯法案》，起訴在洛杉磯打砸搶燒的暴徒。邦迪表示，根據《霍布斯法案》被判犯有搶劫罪的人，最高可被判處20年監禁。 新唐人電視台記者張博媛、王姿懿美國報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/12/a103995192.html