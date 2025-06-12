伊朗拒絕執行聯合國核決議 中東局勢再次升級 【新唐人北京時間2025年06月13日訊】週四，聯合國核監督理事會通過了一項由美、英、法、德四國提出的決議，認定伊朗未能履行核義務，可能將面臨制裁。伊朗對此強硬回應，使中東局勢再次升級。另外，美國已經要求中東地區的軍人家屬和美國人儘快撤離。 週四，聯合國核監督機構理事會正式認定，伊朗20年來首次未履行核義務，並可能在今年晚些時候恢復對伊朗的制裁行動。該理事會在決議草案中呼籲伊朗，立即就未申報的多個核設施提交說明。 伊朗立即作出強硬回應，稱將建立新的濃縮設施，並正在計劃其他報復措施。 當天，德國外交部長瓦德普爾訪問羅馬，與意大利外長舉行會晤。他在聯合新聞發布會上表示，德國不會接受伊朗擁有核武器。 德國外交部長瓦德普爾：「每個人都希望避免局勢升級，但我們不會袖手旁觀，眼睜睜看着伊朗擁有核武器。」 德國、英國和法國，是2015年達成的伊朗核協議的歐洲簽署國。 美國總統川普週三表示，美國人員正在撤離中東，美國不會允許伊朗擁有核武器。 美國總統川普：「他們正在搬離那裡，因爲那裏可能是一個危險的地方，我們看看會發生什麼。但是他們正在⋯⋯我們已經通知他們搬離，我們拭目以待。」 美國正準備部分撤離駐伊拉克大使館，並允許軍事人員的家屬離開中東各地。 美國國務院在週三晚間更新了全球旅行建議。6月11日，由於地區緊張局勢加劇，國務院下令非緊急情況下的美國政府人員撤離中東。 美國情報顯示，以色列正在為打擊伊朗的核設施做準備。 同一天，以色列反對派提交的解散議會法案，未能在週四凌晨獲得通過。這是內塔尼亞胡政府的一次重大政治勝利。 新唐人電視台記者趙鳳華綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/12/a103995189.html