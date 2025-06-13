加國班夫國際傳媒節 引領科技與創意新潮流 【新唐人北京時間2025年06月13日訊】第46屆班夫世界傳媒節近日在加拿大亞伯達省班夫國家公園登場，來自全球的影視精英齊聚一堂，共同探索影視創意與科技的最新趨勢。 在風光如畫的班夫國家公園，來自22個國家的152部作品成功入圍洛基獎決選，最終有30部作品脫穎而出。 今年的班夫世界傳媒節不僅是影視產業的全球舞台，更透過峰會、加速計畫和多元倡議，繼續引領數位時代的媒體潮流。 班夫世界傳媒節執行總監及雜誌出版人Jenn Kuzmyk：「我們共同慶祝創意與娛樂產業的結合。科技對娛樂產業的影響是巨大的。//這些平台徹底改變了整個產業，也改變了我們觀看電視的方式。」 自1979年創立以來，「洛基獎」始終致力於發掘並表彰全球最傑出的螢幕內容，涵蓋劇情、非虛構、兒童、青少年、播客等多元媒介與題材。 Jenn Kuzmyk：「尤其在動畫領域，AI 的影響已經非常明顯。但我確實認為，它需要有一些明確的指導原則。我始終相信，人類創作的東西，永遠比非人類創作的更有價值。」 今年傳媒節表彰了一系列對全球影視產業有傑出貢獻的人物與國家。 斯蒂芬‧詹姆斯（Stephan James）、菲爾‧羅森塔爾（Phil Rosenthal）與本屆「主賓國」韓國（South Korea）名列其中。加拿大演員斯蒂芬·詹姆斯憑《如果比爾街能說話》等作品，獲頒「加拿大傑出成就獎」。知名電視人菲爾·羅森塔爾，則憑《菲爾來吃飯》和《人人都愛雷蒙德》獲得「卓越成就獎」。 知名電視編劇及製作人Philip Rosenthal：「我的節目是一檔美食與旅行節目。我希望鼓勵人們去旅行，讓希望我的幽默感讓你開心，並帶你看看世界上最棒的美食地點。」 新唐人電視台埃德蒙頓記者站採訪報導 本文網址: