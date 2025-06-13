洛杉磯抗議降溫 民主黨議員記者會上被趕走 【新唐人北京時間2025年06月13日訊】週四，針對最近洛杉磯的抗議騷亂，美國國土安全部長諾姆召開記者會，現場一名參議員打斷諾姆的講話，隨即他被特勤人員驅離，事件引發熱議。 畫外音：「部長，我不知道你為什麼堅持誇大……」 加州聯邦參議員Alex Padilla：「先生，放手。我是參議員亞歷克斯·帕迪拉。」 週四（12日），國土安全部長諾姆在洛杉磯就移民執法問題，召開記者會期間，加州國會參議員帕迪亞突然打斷她講話，開始提問，隨後被特勤人員強行拉出房間，引發兩黨關注。 加州聯邦參議員Alex Padilla：「我當時在現場很平靜，突然我有點疑問，於是開始提問。我幾乎立刻就被強行帶離房間，被按倒在地，還被戴上手銬。我想說的是，如果這屆政府都這樣回應參議員的提問，你可以想像他們對農場工人（非法移民）做了什麼。」 對此，國土安全部部長諾姆回應： 美國國土安全部部長Kristi Noem：「我甚至不認識這位參議員，他也沒有提前約我見面或談話。我離開這裡時，我會和他談談，拜訪一下他，聽聽看他真正要問的是什麼。我想在每個美國人都會認為他的做法並不恰當。」 自從美國總統川普部署的軍隊進入洛杉磯，加上連續兩晚實施宵禁，洛杉磯的抗議騷亂大幅減少，但仍有零星的示威人群。 記者張博媛：「週四稍早，有部分抗議群眾，針對洛杉磯縣內疑似是移民執法局特工所入住的酒店，進行騷擾。他們大概有50到75個人，在酒店外舉著示威旗幟和標語，大聲播放音樂，並用擴音器製造噪音，來抗議當局的執法行動。」 本週六，反移民執法的抗議活動預計將擴大，當天正值總統川普79歲生日。 Kristi Noem：「我們正在評估本週末的威脅級別，不僅在洛杉磯，還在全美各地城市，並預先部署資源。」 新唐人電視台記者張博媛、趙子霆美國洛杉磯報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/13/a103995267.html