印度空難逾200人喪生 唯一倖存者曝逃生細節 【新唐人北京時間2025年06月13日訊】6月12日，一架飛往英國倫敦的印度航空（Air India）客機在起飛後不久墜毀。機上共有242人，僅一人生還。英國公民維什瓦什‧庫馬爾‧拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）是唯一倖存者。 當地時間12日下午1點39分，一架從印度西部城市艾哈邁達巴德國際機場飛往英國倫敦蓋特威克機場（London Gatwick）的AI171號航班，在起飛不到一分鐘後墜毀，隨即劇烈爆炸，引發猛烈火勢，濃煙直竄天頂。 印度航空公司稱，機上242人中包括169名印度公民、53名英國公民、1名加拿大公民和7名葡萄牙公民。此次空難為十年來全球最嚴重的空難之一。 40歲的維什瓦什是回印度探望家人，正與他的兄弟阿賈伊（Ajay Kumar Ramesh，45歲）一起返回英國。當時，維什瓦什坐在11A座位（緊鄰艙門），在飛機墜毀時跳下，成功逃生。現場視頻顯示，儘管身體受傷，他仍能自行從殘骸中走出。 維什瓦什告訴《印度斯坦時報》，「飛機起飛30秒後，一聲巨響，然後飛機墜毀。一切都發生得太快了。」他的胸部、眼睛和腳部都受到了撞擊傷。 維什瓦什手上仍持有登機牌。「當我回神之後，四周都是屍體，我嚇壞了，站起來就跑，旁邊都是飛機殘骸。有人抓住我，把我塞進救護車然後帶我到醫院。」他說。 他表示，自己在倫敦生活了20年，他的妻子和孩子也住在倫敦。他的兄弟阿賈伊坐在飛機的另一排。「他和我一起旅行，但我再也找不到他了。請幫我找到他」。 另有報導稱，維什瓦什在飛機起飛前曾與父親通話，稱即將起飛。其家屬透露，維斯瓦什和阿賈伊坐在緊急出口附近的座位上。僅僅2分鐘之後，他再次致電父親，稱飛機墜毀了，但不清楚自己是怎麼活下來的，不知道自己是怎麼逃出墜毀的飛機的。 這起空難震驚印度社會。印度外交部發言人賈斯瓦爾（Randhir Jaiswal）在記者會上說，「我們失去了許多人，這是非常悲痛的意外。我們對罹難者家屬致上最深切的哀悼。」 印度總理莫迪也在X平台發文說，「艾哈邁達巴德的悲劇令人震驚與悲痛，這是無法用語言形容的傷痛。我與所有受影響的人同在。」 （責任編輯：李恩真）