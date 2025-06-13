臺南商圈小旅行臺南風味漫旅開跑 穿梭淺山尋找屬於你的臺南味

為推廣臺南市豐富多元的商圈文化與觀光資源，臺南市政府經濟發展局推出「臺南商圈小旅行．淺山風味系列」，精選南化、玉井、楠西與東山等地，邀民眾一起品味臺南淺山特有的生活步調與風土記憶。 圖：台南市政府提供 為推廣臺南市豐富多元的商圈文化與觀光資源，臺南市政府經濟發展局推出「臺南商圈小旅行．淺山風味系列」，精選南化、玉井、楠西與東山等地，規劃三條主題明確的一日遊行程，邀請市民與遊客走入山林與街區之間，透過導覽體驗、農村手作、風味料理與在地市集，品味臺南淺山特有的生活步調與風土記憶。 臺南市長黃偉哲表示，為推動商圈發展與繁榮，市府辦理各項商圈行銷活動、小旅行及媒體曝光等多元手法，強化商圈品牌定位，提升商圈知名度與吸引力，並結合消費者體驗活動，創造沉浸式參與機會，增強消費者對商圈的認同與忠誠度，進而帶動實質經濟效益。 持續更新：陳亭妃請益全國狀元陳胤泰「高分心法」 並鼓勵安心追夢 經發局長張婷媛指出，臺南市近年持續大力推動商圈發展，台南目前有40個商圈，本次小旅行串連商圈及農特產品產地景點，透過結合觀光體驗與文化資源，活化地方產業能量，讓更多人看見商圈不僅是購物空間，更是地方故事與產業價值的載體。此次以淺山風味為主題的路線設計，即希望讓民眾親近地景、認識產地，也進一步促進商圈串聯與交流。 三條精選路線介紹： 路線一：6月20日 (週五) 南化・玉井 淺山風味一日遊 旅程自南化火土專業養蜂場出發，進行蜂蜜生態體驗，接續造訪厚德紫竹寺感受宗教人文氣息。中午於阿蘭餐廳享用在地風味餐後，前往玉井圃圃豐農場親手採菇，並至淺山故事館參觀與選購在地農創商品。導覽老師李玉峰將引領走訪噍吧哖紀念園區與玉井老街，最後於商圈品嚐水果冰品，為行程畫下圓滿句點。 路線二：6月21日 (週六)、6月22日 (週日) 楠西・東山 淺山風味一日遊 行程由楠西龜丹溫泉展開，體驗碳酸氫鈉泉帶來的自然療癒。隨後前往揚梅吐氣餐廳，參與梅醋釀製活動並享用風味料理。下午轉往東山十果文創園區，由導覽老師蔡月足帶領參與蜂蜜與咖啡文化體驗，並於東山老街探訪在地美食與歷史街區，品嚐經典小吃如鴨頭、粉圓冰及肉圓等。 路線三：6月28日