22歲中國遊客從泰國芭堤雅高級酒店墜亡 【新唐人北京時間2025年06月16日訊】泰國芭堤雅再發生一起中國遊客墜樓事故，死者據稱是一名22歲的中國男子。 根據芭堤雅市警局發布的初步通報，事件發生在芭堤雅二路（Pattaya Road 2）一間豪華酒店。警方調查小組與志願救援隊第一時間趕抵現場，確認死者為黃中信（Huang Zhongxin），男，22歲，中國公民。 警方在對黃男入住的房間進行勘查後聲明，房間內並無打鬥或翻找財物的痕跡，門鎖完好。監控與酒店記錄顯示，黃男是唯一一位進入房間的人。 當地警方查看了酒店的監控錄像。錄像顯示，在事發前不久，墜樓男子曾經下樓詢問「請問便利店在哪兒」，然後獨自返回了21樓，不久便發生事故。 泰國警方已指示救援人員將屍體送往法醫研究所進行屍檢，以確定該男子的死因。 泰國曾是中國遊客出境遊最熱衷的目的地之一，但自從中國演員王星被騙到緬甸的事件曝光後，大批中國大陸、台灣人被綁架至緬甸電詐園區，經歷「酷刑拷打」「割腰子」等駭人醜聞不斷曝光，讓許多中國遊客望而卻步。 近年來，泰國傳出多起中國遊客從酒店墜樓事件。 2024年10月19日，泰國芭堤雅市發生一起悲劇！一名中國女遊客從當地一家著名酒店的4樓墜亡。 2024年5月9日泰國傳出一名中國人在曼谷一家酒店6樓「墜樓」。5月22田宗琪治喪小組確認，此人正是前央視體育評論員、央視名嘴田宗琪。引發中國牆內互聯網上譁然一片。 （責任編輯：林清） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/15/a103995921.html