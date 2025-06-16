川普擬將旅行禁令擴大 新增36個國家

川普政府正考慮全面擴大旅行禁令，可能限制另外36個國家的入境。（美聯社） 吳孟峰／核稿編輯 〔財經頻道／綜合報導〕根據美國國務院的一份機密備忘錄，川普總統領導下的美國政府正考慮全面擴大旅行禁令，可能限制另外36個國家的入境。 《華盛頓郵報》獲得的這份備忘錄由美國國務卿盧比奧簽署，簽署日期為週六，其中規定目標國家必須在60天內達到美國的一系列標準，否則將面臨全部或部分簽證禁令。 請繼續往下閱讀… 名單包括25個非洲國家，其中包括埃及、衣索比亞和吉布地等美國的重要合作夥伴，以及中亞、加勒比海地區和太平洋地區的國家。其他被列入名單的國家還包括敘利亞、柬埔寨、吉爾吉斯和瓦努阿圖。 根據備忘錄，被考慮列入禁令的國家是無法提供可靠的身分證件，或者是民事記錄中存在大量詐欺行為，或者是簽證逾期居留的人數較多。其他理由包括無需居住即可透過投資獲得公民身份，以及「美國存在反猶太和反美活動」的指控。 各國可以透過在周三上午8點之前提交行動計劃來避免受到制裁，並可能同意接受被驅逐出境的第三國國民或簽訂「安全第三國」協議。 美國國務院拒絕對內部審議發表評論，白宮也沒有回應媒體的詢問。 此前，川普於6月4日宣布全面限制來自阿富汗、伊朗和索馬利亞等13個國家的旅行，並部分限制來自其他7個國家的旅行。美國政府的最新提案將標誌著移民政策的急劇升級。 民主黨和民權組織迅速譴責這項提議。批評人士將其與川普先前的旅行禁令相提並論，稱其具有歧視性，並指出其針對的非洲和加勒比國家數量過多。 儘管前總統拜登在任期內撤銷川普最初的旅行禁令，但川普卻誓言要恢復並擴大這些禁令。 一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道 不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法