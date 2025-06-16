美國擬禁止另外36國公民入境 【新唐人北京時間2025年06月16日訊】美國政府正在考慮擴大旅行限制，可能禁止另外36個國家的公民進入美國。 路透社報導，美國國務卿魯比奧6月15日簽發的一份內部備忘錄顯示，「國務院已確定36個值得關注的國家，如果這些國家在60天內未能達到既定的基準和要求，可能會被建議全面或部分暫停入境。」 這36國是：安哥拉、安地卡及巴布達、貝南、不丹、布吉納法索、維德角、柬埔寨、喀麥隆、象牙海岸、剛果民主共和國、吉布地、多米尼加、衣索比亞、埃及、加彭、甘比亞、迦納、吉爾吉斯斯坦、賴比瑞亞、馬拉維、毛裡塔尼亞、尼日、奈及利亞、聖基茨和尼維斯、聖露西亞、聖多美和普林西比、塞內加爾、南蘇丹、敘利亞、坦尚尼亞、湯加、吐瓦魯、烏干達、萬那杜、讚比亞和辛巴威。 美國國務院擔憂的原因包括：一些國家缺乏稱職或合作的政府，無法提供可靠的身分證件；一些國家的護照「安全性值得懷疑」。此外，一些國家不願協助將已經被驅逐出境的國民接回去，另一些國家的公民逾期居留。 其他原因包括，這些國家的國民參與了在美國境內的恐怖活動，或反猶太主義和反美活動。 備忘錄指出，並非每個國家都存在所列出的問題。 美國國務院一位高級官員表示：「我們正在不斷重新評估政策，以確保美國人的安全，並確保外國人遵守我們的法律。」 他補充說：「國務院致力於通過簽證程序維護最高的國家安全和公共安全標準，保護我們的國家和公民。」 本月早些時候，川普政府已經禁止12個國家的公民入境，旨在保護美國免受「外國恐怖分子」和其他國家安全事項的威脅。 川普總統簽署的旅行禁令已於6月9日生效，阿富汗、緬甸、乍得、剛果共和國、赤道幾內亞、厄立特里亞、海地、伊朗、利比亞、索馬里、蘇丹及也門的公民均被禁止入境美國。 同時，這項旅行禁令也對7個國家設限，包括布隆迪、古巴、老撾、獅子山共和國、多哥、土庫曼斯坦和委內瑞拉的公民，實施更加嚴格的限制。無論是持移民簽證，還是商務、旅遊或學生簽證的公民，目前都被暫停入境。 （責任編輯：唐穎） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/16/a103996036.html