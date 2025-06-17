【新聞直擊】川普集團推499美元智能手機 疫情反彈 新疆驚現「大白」 【新唐人北京時間2025年06月17日訊】觀眾朋友好，歡迎收看《新聞直擊》。今天是，美東時間6月16日，星期一。 今日焦點：川普：美加貿易協議「幾天或幾周可達成」；明尼蘇達州槍擊案嫌疑人面臨多項指控；川普集團推499美元智能手機進軍電信業；伊朗尋求停火 全球股市回升；疫情反彈現「白肺」 新疆驚現「大白」。 在七國集團（G7）領導人於加拿大 阿爾伯塔省 舉行年度峰會之前，美國總統川普（特朗普）周一（6月16日）上午同加拿大總理馬克·卡尼（Mark Carney）舉行了雙邊會晤。他對記者表示，美國與加拿大的貿易協議在「幾天或幾周內即可達成」。 七國集團領導人於6月16日至17日在阿爾伯塔省卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行正式峰會。 川普說，與加拿大的貿易將是此次峰會之行討論的關鍵議題之一。「我認為，我們將取得很多成果。我認為，我們的主要焦點將是貿易，特別是與加拿大的貿易。我相信，我們能達成一些協議。」 當被問及是否可能在幾天或幾周內達成潛在協議時，川普回答說：「這是可以實現的」。他同時指出「雙方必須達成一致」。 當被問及是什麼阻礙了兩國達成協議時，總統指出，是因為他與卡尼持有的「不同觀念」。 川普說：「我有一個關稅理念；馬克有不同的理念，有些人喜歡這種理念，但我們今天將看看，能否找到解決辦法。」 總統解釋說，自己一直是一個「關稅支持者」，因為「關稅簡單、容易、精確，而且生效很快」，而卡尼有一個「更複雜的想法，但也很好」，他們將審視雙方想法，以評估並達成潛在的協議。 兩人的會晤是自卡尼5月6日訪問白宮以來兩人的第二次面對面會晤。近幾周來，美加領導人一直保持着定期聯繫，並試圖敲定一項涉及貿易和安全的協議。 周日（6月15日），涉嫌槍殺明尼蘇達州民主黨議員及其丈夫的嫌疑人萬斯·博爾特（Vance Boelter）被捕。檢方稱，他將面臨六項聯邦指控及該州一級謀殺指控，並有可能面臨死刑。