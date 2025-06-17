川普集團推499美元智能手機進軍電信業 【新唐人北京時間2025年06月17日訊】川普（川普）集團周一（6月16日）在紐約曼哈頓的「川普大廈」宣布，將推出名為「Trump Mobile」的手機與無線通訊服務。 川普的長子小唐納德·川普（Donald Trump Jr.）在發布會上表示：「我們將推出一整套服務，用戶每月繳納統一費用，不僅可以用手機進行遠程醫療，還能享受道路救援、無限短信發送至全球100個國家等服務。」 據已上線的「Trump Mobile」官方網站（https://trumpmobile.com/）介紹，新產品包括一款售價499美元的「T1」智能手機。其外觀為金色，似乎採用了金屬外殼，並刻有美國國旗圖案。 此外，「Trump Mobile」還將提供每月47.45美元的無線通訊服務套餐「47計劃」，其中包括無限通話、短信和數據流量，以及道路救援、遠程醫療及藥房福利」等服務。 「47計劃」的名稱及月費47.45美元，均被解讀為是向川普致敬。他曾在第一任期擔任美國第45任總統，現為第47任總統。在網站上的圖片中，手機屏幕上還顯示了川普的競選口號「讓美國再次偉大」。 據悉，此次推出的「Trump Mobile」品牌使用了「Trump」名稱商標授權，川普集團本身並未參與手機設計、生產或提供通信服務。 川普集團表示，其呼叫中心將設在美國，手機也將在美國製造。但目前尚無具體生產商及生產地點等信息。 代表川普商標業務的DTTM Operations公司也已向美國專利商標局遞交了申請，涵蓋「T1」與「Trump」在電信相關產品與服務上的使用權，包括手機、配件、無線服務，甚至零售門店。 在此次進入移動通訊市場之前，川普家族已經在房地產、豪華酒店和高爾夫球場領域聞名，近期還將業務拓展至新聞平台與社交媒體、數字媒體與加密貨幣領域。 《新聞直擊》製作組 （責任編輯：劉明湘） 本文網址: