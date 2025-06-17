川普：需終結伊朗核問題 美部署戰機航母赴中東 【新唐人北京時間2025年06月18日訊】週二（6月17日），川普總統今天連續發文，表示德黑蘭制空權已被美軍掌控，且明確知道哈梅內伊目前的藏身之處，甚至警告伊朗立刻投降！美軍將參戰的意味非常明顯。另外，有美國高級官員透露，更多戰機和「尼米茲」航母打擊群正在駛往中東地區，中東戰雲密布，大戰一觸即發。 美國總統川普：「伊朗不可能擁有核武。這很簡單。你不必深究，他們就是不能擁有核武。」 週一（16日）深夜，美國總統川普在從加拿大返回白宮的途中告訴記者，他希望伊朗核問題能夠「真正結束」。 川普：「結束。一個真正的結束。不是停火。是一個結束。」 記者：「這是永久性的嗎？」 川普：「是的，或者完全放棄。」 川普說，他提前離開G7峰會，是因為有與伊朗危機相關的大事要處理。目前還不能確定川普要採取哪些行動，外界猜測，如果川普認為外交時機已過，美國可能會協助以色列打擊伊朗。 外媒記者馬修：「以色列最希望獲得幫助的地點是福爾多核濃縮廠，該廠建在一座以色列人自己無法到達的山上，因為這需要一枚重達3萬磅的巨型炸彈，只有美國的B-2轟炸機才能投擲。」 有美國官員週二表示，美軍正在向中東地區部署更多戰鬥機，包括F-16、F-22及F-35戰機。同時五角大樓也證實，美國將向中東派遣「額外軍力」，原本打算前往越南的美國航母尼米茲號（USS Nimitz）已經駛離南海，駛向中東水域。 不過，官員強調，美國軍力部署是基於防衛目的。 目前，美國在中東地區擁有規模龐大的軍事力量，已經部署了近4萬名士兵，還有防空系統、戰鬥機以及能夠偵測並擊落敵方導彈的戰艦。 隨著中東緊張局勢的升級，美國國務院成立了特別工作小組幫助當地公民，同時向國民發出了嚴厲旅行警告。 美國國務院新聞祕書布魯斯：「我們提醒美國公民不要前往以色列或伊拉克，在任何情況下都不要前往伊朗。」 新唐人電視台記者易靜綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/17/a103996523.html