鼓勵搭乘高馬航線 高市府一年最高補助這三類人6000元

高雄市政府為鼓勵高雄與馬祖雙向旅遊與返鄉探親，已規劃多項優惠方案，除團體旅遊補助計畫之外，針對高雄市籍國軍官兵、海巡署人員及大專院校學生所推出的「高馬航線機票補助方案」更具有誘因，單程票價原為3543元，一趟可補助1500元，每人每年以申請4次為限，等於一年享有最高6000元的補助，即日起開放臨櫃及線上申請，收件期限為每年12月15日。 「馬祖南竿-高雄」航線長達410公里，是最長的國內線，曾經在民國93年10月起試航過，但不到半年就因為載客率不足而停航，但該時段為馬祖旅遊淡季，據以評斷平均載客率並不客觀，因此多年來南部、東部旅遊業者莫不希望早日恢復高馬航線，讓更多南部國人來馬旅遊，促進雙方政府及民間的交流。近年馬祖由以往依賴軍方經濟型態，全力轉向觀光立縣，充實各項基礎建設及景點開發，更致力於生態保育，發現「神話之鳥」黑嘴端鳳頭燕鷗，讓馬祖聲名大噪，藍眼淚更讓馬祖紅到國際上，被CNN列為「全球15大自然奇景」之一，也成為旅遊業主打的國旅新亮點。 話題延燒：高市警局金融攔阻防詐座談會 推動LINE通報網創新機制 高雄市政府、連江縣政府與交通部觀光署，三方通力合作促使斷航20年的馬高空中航線，於去年啟動「高馬包機專案」完成復航，第一梯次11月6日至27日，每週三、五、日共10個往返班次；第二梯次12月3日至1月2日，每週二、四、六共14個班次；第三梯次今年2月8日至26日，每週三、六共6個班次。而華信航空提供往來高雄、馬祖最便捷的空中交通服務，符合軍民返鄉及兩地民眾觀光旅遊的搭機需求。 隨後連江縣長王忠銘向華信承諾，確保馬高航線保底的7成搭乘率，未達目標的差額由連江縣政府全額補貼，終於馬高固定航線於今年6月6日正式啟動，華信航空每周五由高雄往返馬祖南竿各一航班，AE7925班次11:15由高雄小港機場起飛、12:55抵達馬祖南竿機場；回程AE7926班次於13:40由南竿起飛、15:20抵達高雄。 高雄市政府為提高民眾搭乘高馬航線的意願，除推出團體旅遊補助計畫，只要團員達15人以上，每團補助旅行業上限1萬元，補助項目包括高雄餐費、往返高雄遊覽車車資、高雄直飛馬祖機票費。此外，由於在馬祖列島服務的高雄籍國軍官兵至少有800人，再加上在當地海巡署人員及大專院校學生也有高雄子弟，因此市府再加碼推出補助方案，補助單程機票1500元，每人每年最多申請4次，自搭機日起90日內，可至申請人戶籍所在地區公所或高雄市兵役處臨櫃辦理，線上申請則由高雄市兵役處官網連結至高雄數位市民市政服務系統(網址：https://ktc.kcg.gov.tw/municipal/list)申辦。申請應備文件包括申請書、服務證明或當年度在學證明、購票證明及登機證、身分證明文件(如身分證正反面影本或戶口名簿影本或三個 月內戶籍謄本)、申請人之郵局存摺影本及領據。 馬祖以獨特的自然生態景觀、民俗古厝聚落及戰地文化風情，成為國內離島熱門旅遊景點。現在正是馬祖最佳觀光旅遊的季節，也是觀賞馬祖藍眼淚的好時機，南台灣旅客可搭乘唯一直飛高雄-南竿的華信航空，探索馬祖獨特迷人的風采。馬祖的四座島嶼風景都非常漂亮，冬天在冷冽又壯麗的海岸旁品嘗高粱酒，更是人生一大享受。 這一次定期航線重啟，不僅能加強高雄與馬祖兩地的觀光交流，也期盼有更多南部人愛上馬祖、馬祖鄉親來高雄旅遊。此外，高市府也將進一步規劃「馬祖來高雄」的團體旅遊補助，擴大觀光吸引力，預期能串聯高雄的海洋港都魅力與馬祖藍眼淚、戰地文化特色，打造具吸引力的雙向觀光路線。 高馬定期航線首航開啟兩地更緊密的關係。 圖：連江縣政府/提供（資料照） 連江縣政府交旅局科長吳秉昇(左)與當地旅遊業者出席高雄國際旅展行銷馬祖觀光。 圖：連江縣政府/提供（資料照） 黑嘴端鳳頭燕鷗被IUCN列為極危物種，在馬祖列島的中島被發現前，在文史記載上逾百年未出現過，故有「神話之鳥」稱號。 圖 : 翻攝自The Internet Bird