中國名企紛紛倒閉 老闆們談破產經歷（視頻） 【新唐人北京時間2025年06月19日訊】近年來，中國經濟持續下行，各行各業都遭到衝擊，不少知名企業家破產倒閉，背負巨額債務。許多老闆在社交媒體上談破產的心酸經歷。 房地產女老總談破產的心酸 在中國社交平台上，有許多破產的企業家發布視頻，談起他們辛苦創業以及後來受大環境影響，破產倒閉的經歷。 江蘇工程企業董事長宗玉彥在視頻中說，2013年就跟中國房地產公司萬科做生意，萬科在當地的所有項目，幾乎都有參與。「最高峰的時候，一年能掙一個小目標（一個億），當時朋友也多，每吃一頓飯都在1萬到3萬的樣子，反正在這方面真是花錢如流水了。」 她表示，最有錢的時候，買的洋房、商鋪、辦公樓，加起來大概資產過億了。可是，現在她欠債了3000多萬。 宗玉彥說，2019之後她投資了萬科、恆大還有中字頭的房地產項目，砸進去數千萬之後錢收不回來，導致欠債破產。「就是有應收帳款，大家又收不回來這個錢，現在應收帳款對公眾來說就是一個痛點，最大的一個痛點，惡性循環。」 她有些感慨，說自己破產後落差很大，「以前是朋友多，同學也多，姊妹也多，現在身邊沒人了，也沒有朋友喊我吃飯，大家都躲著你，這就是現實。」 她說唯一愧對的是自己的孩子，「現在來說留給孩子的就是負債，沒給孩子留資產。」 裝飾公司董事長負債「跑路」 5月25日，東林裝飾工程有限公司董事長陸東林在視頻中說，自己敗光億萬資產，現在負債2千多萬，被逼無奈離開家鄉：「我跑路了，我帶著這塊13萬的手錶，和開著這輛50多萬的車子，一個人跑路了。」 他介紹說，十年以前已是一個年產值幾千萬的老闆，也算當地的小企業家。「如今的我風光不再，變賣了所有，還揹負了兩千多萬的債務。」 「二十多年來，從來沒有覺得日子有這麼的難熬過，熬不過銀行和債主的催收，也沒熬得過父母的老去，這一路的還債生涯，我真的快要撐不下去了。」陸東林說。 他表示，自己破產後整日整夜的睡不著覺，吃不下飯，好幾次想過一了百了算了，但是每次都是妻子把他從死神手中拉了回來。「因為長時間沒睡好覺，頭髮都白了、掉了，身體從已經的一百七十斤，瘦到了一百四十多斤。」 「老一輩的人都說，人往高處走需要十年才能熬出頭，人往下面落，一夜就夠了，如今的我真真切切的體會到，什麼叫度日如年，生不如死。」 他說，現在一家人就靠妻子兩千多塊錢的養老金維持生活。他請債主們放心，「我不會躺平的，再給我一點時間，我會去努力賺錢，早日還給你們。」「我這次不是跑路，我真的不是跑路，我只是想跳出泥潭，從頭再來。」 34歲旅遊公司董事長：破產負債一個億 「寶龍集團董事長」6月18日發布視頻說：「五年前還身家過億，一年之間公司破產倒閉，還導致我負債了一個億。」 「我是91年出生的，34歲了，這一年是我人生中的至暗時刻。2024年的6月份，我創立多年的山東寶龍控股集團，山西寶龍能源供應鏈公司，正式宣布了破產倒閉。我把信任我的朋友，以及我個人所有的資產虧損清零，我自身也承擔了一個多億的債務。」