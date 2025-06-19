美反兴奋剂机构负责人：中国泳将赛前大吃五公斤食物才能TMZ药检阳性

在美国参议院一个小组委员会就世界反兴奋剂机构(WADA)被指掩盖中国游泳运动员使用兴奋剂的丑闻一事举行的听证会上，美国反兴奋剂机构(USADA)负责人说，如果中国方面提出的运动员误事违禁物质的说法成立的话，这些运动员赛前要吃掉大约五公斤的食物才能药检呈阳性。那起药检阳性事件发生在2021年，这项结果后来被废除，在2024年被美国媒体曝光。 星期二(6月17日)，美国参议院商务委员会消费者保护、技术和数据隐私小组委员会主席、来自田纳西州的共和党参议员玛莎·布莱克伯恩(Marsha Blackburn)主持了一次审视世界反兴奋剂机构的听证会，聚焦该组织掩盖中国游泳选手用药的问题。 去年，《纽约时报》(The New York Times)报道说，2021年东京奥运会前曾有23名中国游泳运动员药检呈阳性，表明他们服用了违禁心脏药物曲美他嗪(TMZ)，但是世界反兴奋剂机构接受了中国官方调查的结论，认定这些选手是在不知情的情况下误食违禁品，污染源是酒店厨房，因此决定允许这些选手参加东京奥运会，其中有人在比赛中获得包括金牌在内的奖牌。 这件事被媒体曝光后，一份独立检察官的最终调查报告认为世界反兴奋剂机构没有掩盖行为。 美国反兴奋剂机构与世界反兴奋剂机构就这一问题产生激烈争论。因这场风波，美国政府今年1月拒绝向世界反兴奋剂机构支付逾360万美元会费，美国反兴奋机构表示完全支持这一决定。世界反兴奋剂机构随后取消了美国的执委资格。 在星期二的听证会上，布莱克伯恩参议员说，在这件事曝光后，她给世界反兴奋剂机构去了一封信，但是该机构“责怪所有人，就是不怪自己”。她问美国反兴奋剂机构首席执行官特拉维斯·泰加特(Travis Tygart)说，为什么中国游泳运动员不小心被污染的说法是完全不可信的。 泰加特回答说：“世界反兴奋剂机构没有进行任何调查，只是盲目地接受了中国提供的事实。实际上，在这些阳性检测结果出现在他们办公桌上的几个月前，他们就与一位来自中国的叛逃者、一位吹哨人做了访谈，此人曾向他们表示，TMZ正在以系统性的方式提供给运动员。然而，是的，世界反兴奋剂机构领导层从未派出他们的独立调查小组。他们有一个由16名成员组成的、经验丰富的调查小组。他们根本没有参与对本案事实的调查。” 这位美国反兴奋剂机构负责人接着说：“TMZ在某些国家是处方药，它不会凭空出现在厨房里。仙女小叮当(Tinkerbell)会突然出现，把它洒遍厨房，这是难以置信的。” 泰加特说，根据分析，需要吃11磅(约五公斤)的食物，喝七加仑的液体，才能达到药检阳性的用量，难以想象处在巅峰期的中国运动员在比赛前一天会有这样的饮食。 参加听证会的两党参议员都同意，一定要加强反兴奋剂执法，不能让2026年美国参与主办的世界杯足球赛、2028年洛杉矶夏季奥运会和2034年盐湖城冬季奥运会等国际赛事受到玷污。 该小组委员会的首席民主党成员、来自科罗拉多州的约翰·希肯卢珀(John Hickenlooper)参议员说：“我们不能让世界反兴奋剂机构的不当行为玷污下届奥运会或者剥夺美国队成员在领奖台上应有的位置。” 今年1月，布莱克伯恩参议员与马里兰州的民主党参议员克里斯·范霍伦(Chris Van Hollen)和众议院美国与中国共产党战略竞争特设委员会主席、来自密歇根州的共和党众议员约翰·穆勒纳尔(John