警惕旅遊詐騙:教你識破常見旅遊騙局 【新唐人北京時間2025年06月20日訊】暑假來了,大家是不是都在規劃一場説走就走的旅行?陽光、沙灘、美食……想想都讓人心情大好。但你知道嗎?在你準備開啓假期的同時,騙子也在蠢蠢欲動!一不留神就可能讓你花了冤枉錢、壞了好心情。今天我們就帶大家看看,有哪些常見的旅遊騙局要特別小心? 首先就是網路詐騙。習慣在綫訂酒店訂機票的朋友可要注意了。有些詐騙網站專門仿冒知名旅遊平台,頁面看起來幾乎一模一樣,連logo、排版都做得很像。但只要仔細看,通常還是會露出馬腳——比如拼錯的字、奇怪的語法、不正常的網址等等。還有,那種便宜得「太不可思議」的優惠,往往是陷阱。 建議大家在訂購前,可以先做一下research,查一下網站名+「scam」或「review」,看看有沒有人分享受騙經歴。記得一定要通過信譽良好的平台訂購,別為了省錢反而賠了更多。 到目的地後,首先要注意的是街頭陷阱。你可能會遇到這樣的人:看起來很熱心,提醒你「錢包露出來了」,或者請你簽什麼公益請願書,或説自己是聾啞人。其實目的是分散你的注意力,趁機下手。更有甚者,在人多的地方,有人故意把飲料灑在你身上,然後裝作幫你擦,其實是在「順手牽羊」。 還有一種常見的騙局是「假關門」。有個打引號的「好心人」告訴你,你要去的景點剛好午休或臨時關門了,然後帶你去「另一個地方」逛逛,結果不是高價商店、就是質量堪憂的景點,眞是防不勝防。 甚至有收銀員假裝在講電話,實則拍下你的信用卡正反面,後果不堪設想! 出門在外,最重要的就是保護好自己和家人,可以給大家提供四個小方法: 一、使用手機支付比起掏錢包更安全; 二、不熟悉的網站或店家要先查評價,確認有沒有詐騙記錄; 三、遇到太熱心的陌生人,先別急著相信; 四、教小孩遇到陌生人,要先保持距離。 還有一個最重要的黃金法則:「如果聽起來好得不眞實,那多半就是假的!」 Too good to be true! 最後,祝大家在這個夏天,旅途愉快! 本文網址: