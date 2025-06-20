美国计划从以色列撤出美国公民

美国国务院在社交平台X上发布消息称，由于以色列和伊朗之间冲突升级导致安全局势恶化，美国国务院正在制定计划，协助希望离开以色列的美国公民。 美国国务院还敦促美国政府雇员及其家属在另行通知前就地避难。 美国国务院表示：“如果有更多关于离境选择的信息需要分享，我们将通知美国公民社区。” 美国国务院星期四(6月19日)还在其网站上发布了一份声明，敦促在以色列和西岸地区的美国公民和合法永久居民注册美国国务院的MyTravelGov计划以获取最新信息。 美国驻耶路撒冷大使馆此前宣布将于星期三至星期五关闭。 包括阿富汗和中国在内的多个国家的公民也已离开以色列和伊朗，前往邻国寻求安全。 塔利班控制的巴赫塔尔通讯社报道称，在以色列和伊朗冲突爆发的头四天，已有近2000个阿富汗难民家庭返回阿富汗。 中国外交部表示，近800名中国公民已安全撤离伊朗，部分中国公民也已安全从以色列转运。 这个星期早些时候，美国国务院发言人塔米·布鲁斯(Tammy Bruce)告诉记者，美国已向该地区多个国家发布安全警报，并重申不要前往伊朗、以色列或伊拉克。 布鲁斯星期二告诉记者：“过去一周，为了帮助美国公民了解情况，我们向该地区国家发布了30多条安全警报，并更新了针对伊拉克和以色列的旅行警告。我们提醒美国公民不要前往以色列或伊拉克，在任何情况下也不要前往伊朗。” 以色列表示6月13日开始的军事行动是为了回应伊朗在发展核武器方面的进展。伊朗否认寻求发展核武器，但承认其正在发展未来可能拥有核武器的能力。 美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)星期三表示，他尚未就美国可能对伊朗实施军事打击做出决定，但无论如何，伊朗都不能拥有核武器。 特朗普在白宫告诉记者，他“对下一步行动有自己的想法”，并表示由于战争期间形势瞬息万变，他倾向于在最后一刻做出最终决定。 美国已向该地区调动更多军事资产。迄今为止，他们的行动仅限于帮助以色列防御伊朗导弹。