中國公民驚險逃離德黑蘭 多國撤僑以色列 【新唐人北京時間2025年06月20日訊】以色列與伊朗的戰火已經持續了近一週，在面對越來越近的以色列空襲和對伊朗社會局勢演變的擔憂，在伊朗的華人開始緊急撤離德黑蘭，一名伊朗華僑協會的成員在歷經24小時後成功逃亡阿塞拜疆。另外，大量伊朗民眾也在持續逃往土耳其邊境城市。 伊朗華僑華人協會聯合會副祕書長王博揚：「我們是16日的晚上出發，17日的早上到的口岸。一直到17日的晚上，才開始比較快的速度通過口岸。現在德黑蘭、包括德黑蘭的周邊城市都是缺油的。在一個加油站，排隊加油的車，都超過了三公里。我們到從阿斯塔拉口岸，就470公里，一共用了差不多接近12個小時。」 王博揚曾在德黑蘭工作兩年，擔任伊朗華僑華人協會聯合會副祕書長。6月13日以來，以伊衝突不斷升級，伊朗安全局迅速惡化。16日，王博揚和其他的中國同伴開始了緊急撤離。 王博揚：「德黑蘭基本上就成了一座空城一樣，因為以色列下的撤離命令，還是讓伊朗的民眾比較恐慌。16日開始，所有外國人的手機，全都是被屏蔽的，全都是沒有信號的。」 王博揚說，目前伊朗燃料短缺，還加強了網絡限制，不能上網與外界聯繫，所有外國SIM卡的信號也全部被切斷。居民紛紛外逃，德黑蘭變成了一座「空城」。 以色列持續的空襲，迫使伊朗居民大量出逃，目前的德黑蘭的街道上幾乎沒有人煙。 中共廣播電視集團駐伊朗記者塞佩爾·薩雷米：「德黑蘭的大多數人都離開了這座城市，我認識的大多數人，我的朋友、同事、鄰居，都離開了。」 以色列空襲伊朗當天，伊朗當局就宣布關閉領空，導致大量航班被迫改線、取消。從德黑蘭出逃的伊朗民眾，只能選擇陸路口岸，大多正向土耳其湧入。 伊朗男子馬吉德：「我本來要去歐洲，但航班被取消了，我不得不經陸路邊境，現在已經旅行了28個小時。由於戰亂，可能還需要再旅行24個小時才能到達伊斯坦布爾。」 由於以色列和伊朗之間緊張局勢持續升級，週四，美國、加拿大、澳大利亞等世界多國，正撤離駐以色列的外交官與外國公民，前往約旦。 新唐人電視台記者陳悅、劉菲綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/19/a103996997.html