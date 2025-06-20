奪命空難引憂慮 印度航空訂票率暴跌逾3成 【新唐人北京時間2025年06月20日訊】印度航空（Air India）12日發生空難，有超過270人不幸罹難，這起事件引發印度民眾對搭機、對印度航空的擔憂，事故發生6天內印度航空的訂票率就暴跌超過3成。 印度航空12日原定從印度阿默達巴德（Ahmedabad）飛往英國倫敦的波音787-8夢幻客機（Boeing 787-8 Dreamliner）在起飛後不久就墜毀，機上242人中有241人罹難，加上陸上遭波及而不幸喪命的民眾，這起空難共奪走逾270條人命。 事故中諸如一家4口前往英國追夢卻共赴黃泉、要提前到英國給將畢業的女兒驚喜卻搭上死亡班機等令人心酸的故事，還有事故現場滿是飛機殘骸之類的照片、影片，讓搭機帶來的焦慮感在全印度蔓延，經常必須搭機往來各地的人也紛紛感到恐懼。 新德里電視台（NDTV）報導，這起墜機事件在印度引發軒然大波，許多人抨擊是波音的飛機有安全疑慮，也有人質疑是印度航空出了問題，不論如何，這起近年最重大的飛安事故，已經讓不少人不在乎是否能退款，鐵了心要把機票給取消。 印度藍星空中之旅服務（Blue Star Air Travel Services （India） Pvt Ltd）老闆歐薩（Madhav Oza）表示，在印度航空那起駭人聽聞的空難發生後6天內，印度航空機票的訂票出現暴跌。 他說：「從預訂量來看，我們發現有30%到35%的下滑，印度航空那起事故、以色列與伊朗的衝突都可能是造成影響的關鍵因素。」 其中一名取消機票的人辛赫（Shubhraj