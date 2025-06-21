空姐警告飛機上不要點2種飲料 會讓人很快脫水 【新唐人北京時間2025年06月21日訊】搭乘飛機旅行，乘客們通常都會在飛機上點飲料喝。有空姐警告說，在飛機上不要點血腥瑪麗和番茄汁這2種飲料，因為很快就會使人感到脫水。 據《每日郵報》（MailOnline）報導，擁有22年經驗的空姐福格韋爾（Sue Fogwell）警告乘客，在飛機上絕對不要點的飲料，就是血腥瑪麗（雞尾酒）和番茄汁。 很多人可能對此感到驚訝，因為番茄汁是飛機上受歡迎的飲料之一，很多航空公司都會在飛機上提供免費的番茄汁。而且一旦升到高空中，氣壓往往會使乘客渴望酸味和鹹味，而番茄汁正好滿足了這兩種需求。 不過，番茄汁屬於高納食物。福格韋爾表示，這很容易讓乘客感到脫水，特別是在長途飛行中。 除了番茄汁外，血腥瑪麗混合飲料也不要嘗試，因為其中的番茄汁和伏特加都可能使乘客很快脫水。 此外，福格韋爾還警告旅客，不要飲用飛機上的自來水，因為這些自來水來自飛機的水箱，部分國家的飛機自來水管不會經常清理。 她透露說，自己就從不喝自來水，也不喝用自來水煮的咖啡和茶。 此前，曾有空姐接受《赫芬頓郵報》採訪時表示，咖啡和茶也有讓人脫水的傾向，為了進一步避免脫水，堅果和椒鹽蝴蝶餅（pretzel）等鹹的零食最好也不要吃。 這位空姐還建議乘客，在飛行旅途中喝瓶裝水、椰子汁來補充水分，也可以吃蔬菜、水果和瘦肉等全天然食品。 （責任編輯：唐穎） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/06/21/a103997498.html