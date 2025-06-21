王友群：又色又黑又貪的女貪官 本文主角是一個被當時的中紀委領導稱為「級別最低、數額最大、手段最惡劣」的貪官，名叫羅亞平。 說她「級別最低」，是因為她只是一個科級幹部；說她「數額最大」，是因為她的涉案金額高達1.15億元，其中貪污、受賄、不能說明合法來源的金額達6000餘萬元；說他「手段最惡劣」，是因為她敢來陰的、橫的、邪的。 羅亞平其人 羅亞平1960年12月出生於撫順市郊區一個普通幹部家庭，曾是農村供銷社的一名售貨員。1979年，在父親的運作下，她到撫順市郊政府（現順城區政府）城建局團委當了一名通訊員。 1987年，她設法調入撫順市順城區國土局做審批工作。歷任撫順市順城區土地管理局副局長兼城東新區土地經營中心主任，順城區發展規劃局副局長等。最後，官至撫順市國土局順城分局局長。 在長達20年的時間裡，她長期負責當地的土地徵用、拆遷、開發和審批監管。在此過程中，她把上下左右的官員基本都搞定了，然後，利用職權，大搞權、錢、色交易，聚斂了巨額錢財。 投懷送抱搞色誘 羅亞平相貌平平，並無姿色，且很早就結婚，育有一女，離異。但是，這並不影響她的色誘頻頻得手。 色誘頂頭上司： 1990年，30歲的羅亞平看上了自己的頂頭上司、38歲的順城區國土局局長桂思本，很快就把桂局長勾引到了自己的床上。 桂思本與羅亞平不過是逢場作戲而已。但是，羅亞平不甘心當小三，而要當「正宮娘娘」。於是，一場「奪夫大戰」上演。 兩年後，桂思本調任人事局局長。羅亞平既到人事局大哭大鬧，又到桂的妻子單位大哭大鬧，攪得兩邊單位都不得安寧。 後來，領導出面做工作，她便撒潑耍賴，往辦公室的沙發上一躺，號啕大哭。哭夠了，鬧夠了，她跳起來放下狠話：「誰要是敢逼我，我就先殺了他全家再自殺！光腳的不怕穿鞋的，我都這樣了，我怕啥？」 如此這般，兩年後，桂思本夫婦雙雙投降，離婚了事。羅亞平則如願以償，帶著女兒搬進桂思本家。 色誘下屬： 強扭的瓜不甜。2005年羅亞平與桂思本離婚。之後，單身的羅亞平開始色誘自己的下屬，比她小12歲的葛鋒。 她先把葛鋒提拔為自己的副手，然後發展成情人。為了與葛鋒安享偷情生活，她一出手就是100萬元，令葛鋒把家事擺平，不許讓老婆來鬧。此後，每逢出差開會、外出考察，她都讓葛鋒如影隨形。只要需要，她一個電話就把葛鋒叫到酒店尋歡作樂。 色誘區領導： 一天下班，羅亞平走進順城區某主要領導的辦公室，說：「今晚你跟我走，我讓你發筆小財。」領導樂顛顛地跟羅亞平上了車。誰知道羅亞平竟將車直接開到了一家酒店。